موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في المنوفية، يبحث العديد من أهالي محافظة المنوفية عن موعد صلاة عيد الأضحى 2024 وأماكنها، ويُطل علينا عيد الأضحى 2024 حاملًا معه أجواء من الفرح والسعادة، ويتزين المسلمون في محافظة المنوفية بأجمل الثياب استعدادًا لأداء شعائر هذا العيد العظيم، ويحرص الكثير من المسلمين على معرفة موعد وأماكن صلاة عيد الأضحى 2024 في المنوفية، لذا تقدم الدستور لكم في هذا المقال معلومات تفصيلية حول موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في المنوفية وأماكنها.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في المنوفية

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن موعد صلاة عيد الأضحى 2024، في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية، ووحددت الوزارة موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة المنوفية في تمام الساعة 6:12 صباحًا من يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 م.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في المنوفية

أماكن صلاة عيد الأضحى 2024 في المنوفية

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في المنوفية، خصصت وزارة الأوقاف المصرية ساحات مفتوحة ومصليات لأداء صلاة عيد الأضحى 2024 في جميع مدن وقرى محافظة المنوفية، وذلك استيعابًا للعدد الكبير من المصلين.

وإليك بعض أماكن صلاة عيد الأضحى 2024 في المنوفية

ساحة مسجد الشيح أبو بكر الصديق بمدينة شبين الكوم. ملعب مدينة قويسنا. ساحة مدرسة شيخ زايد الثانوية بمدينة منوف. ملعب مدينة الشهداء بمدينة بركة ثابت. ساحة مسجد النور بمدينة سمنود.

بالإضافة إلى هذه الأماكن، يمكن للمصلين أداء صلاة عيد الأضحى 2024 في أي مسجد من مساجد محافظة المنوفية.

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