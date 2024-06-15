حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

بدأ حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح اليوم السبت التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1445 هـ بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر لأداء الركن الأعظم من أركان الحج، مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية، ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.



وتوافدت قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.



وبجاهزية تامة لمختلف القطاعات الحكومية العاملة في خدمة الحجاج وفرت في مختلف أنحاء المشعر الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية وما يحتاج إليه ضيوف الرحمن الذين قطعوا المسافات وتحملوا المشقة من أنحاء المعمورة؛ ليؤدوا الركن الخامس من أركان الإسلام.

وتتم عملية انتقال جموع الحجيج من مشعر منى إلى صعيد عرفات الطاهر، حيث اتسمت الحركة المرورية بالانسيابية خلال تصعيد الحجيج إلى عرفات.



ويؤدي حجاج بيت الله الحرام اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة؛ اقتداءً بسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام القائل: (خذوا عني مناسككم).



ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات.

وسيقوم ضيوف الرحمن خلال وجودهم في مزدلفة بأداء صلاتي المغرب والعشاء وجمع الحصى لرمي الجمرات ويبيتون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجة أول أيام عيد الأضحى المبارك؛ اقتداء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث بات فيها وصلى الفجر.

وتم تقديم كافة التسهيلات لحجاج، ومن تواصل، إحدى لجان بعثة وزارة السياحة والآثار المتواجدة حاليًا بالمملكة العربية السعودية، المرور اليومي على المستشفيات التي بها حالات مرضية تابعة لحجاج السياحة والاطمئنان عليهم والتنسيق مع مشرفي شركات السياحة التابعة لها تلك الحالات لإنهاء إجراءات خروجهم من المستشفى والتأكد من وصولهم لمقرات إقامتهم.

حالة الحجاج المصريين الصحية

وقانت قد أكدت أمس سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري أن عدد الحالات المرضية التي دخلت المستشفيات منذ بدء توافد حجاج السياحة الى الأراضي المقدسة هم 21 حالة، خرج منها بسلامة الله 11 حالة ويتبقى 10 حالات يتم متابعتهم بصورة يومية، حتى تصعيدهم إلى عرفات لأداء فريضة الحج حال تحسن حالتهم.

وأضافت أن بعثة الوزارة، قامت أيضًا، بالتنسيق مع البعثة الطبية المصرية التابعة لوزارة الصحة المصرية، بتجهيز 3 عيادات طبية لحجاج السياحة، مشيرة إلى أنه تم تصميم، لأول مرة، كارت ذكي مفعل به الموقع الجغرافي وتليفونات البعثة الطبية المصرية لكل عيادة وإخطار مشرفي الشركات السياحية بالمنطقة به لتسهيل وصول الحجاج اليها لتلقي الرعاية الطبية.

وتتواجد، هذه العيادات الثلاث، بكل من فندق شرفة الطلائع بمنطقة أجياد والتي تخدم حوالى 13 الف حاج من حجاج السياحة الموجودين بمنطقة أجياد والمناطق المحيطة بها، وعمارة الحربي بمنطقة النزهة والتي تخدم 5696 حاج، وعمارة طيف مكة B بمنطقة العزيزية والتي تخدم عدد 3187 حاج.