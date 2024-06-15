السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك

الدولار
الدولار

استقرار الدولار أمام الجينه اليوم 15  يونيو 2024 وقدر متوسط سعر الدولار في البنوك بقيمة 47.63 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع في وقت ووصل تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك شاملة البنك المركزي قرب 30 مليار دولار ووصل  صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي فائض بنحو 9.69 مليار دولار بنهاية مايو الماضي.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري

ويشهد سعر الدولار اليوم السبت 15  يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري ارتفاع  في كل البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري، لذا دائمًا يرغب الكثير من المواطنين في أول يومهم في معرفة سعر تداول العملة الأمريكية لأنه يترتب عليه الكثير من المعاملات اليومية من خلال شاشة التعاملات المالية وهى كما يلي:-

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى السبت 15-6-2024

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 14-6-2024 في البنوك 

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سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل سعر صرف الجنيه في البنوك اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ولمن يرغب في معرفة سعر بيع وشراء الدولار فقد سجل فى البنوك المصرية كالتالي:-

جاء سعر الدولار في البنك المركزي، حيث سجل 47.63 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر تداول الدولار في بنك مصر اليوم نحو 47.66 جنيه للشراء،  47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وحقق سعر تداول الدولار في البنك الأهلي، بنحو 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

تحديث سعر الدولار في البنوك

وقدر صرف الدولار فى بنك الإسكندرية نحو عند 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

تحدد الدولار في بنك القاهرة نحو 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

سجل سعر تداول الدولار في بنك قناة السويس عند 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع.

وناهز صرف الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" سجل عند 47.67 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع.

وجاء صرف الدولار فى مصرف أبوظبى الإسلامى 47.67 جنيه للشراء 47.77 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار فى بنك البركة مصر سجل 47.68 جنيه للشراء 47.79 جنيه للبيع.

وسجل صرف الدولار في بنك الكويت الوطني مستوى 47.78 جنيه للشراء، و47.85 جنيه للبيع.

سعر تداول الدولار في بنك قطر الوطني 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك إتش إس بي سي 47.69 جنيه للشراء 47.79 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في المصرف المتحد 47.67 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع.

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