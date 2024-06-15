أحمد طوسون: في العيد أحب التجول في الشوارع والأسواق

تحدث الكاتب أحمد طوسون، عن العيد وما يمثله له، وكيف يقضي أيام العيد، وما هي أحب الأعمال إليه في عيد الأضحى وصوت الحجيج يطغي علي كل شي، وكيف يذبح الناس الأضحية ويقومون بتوزيعها على الفقراء حتى تشمل الفرحة الجميع ويأكل الجميع في يوم تعلو فيه البسمة على كل شفاه، ويحمد الجميع رب الكون شاكرين هذا العطاء الجميل.

ويقول الكاتب أحمد طوسون: "مصر بلد الطقوس والأعياد، بهجة العيد في الشارع المصري لا نظير لها في مكان آخر، نحن وطن يحب الحياة والاحتفاء بلحظاتها الجميلة مهما كانت الظروف.

ارتبط بالعبادات وصيام يوم عرفة

ويضيف أحمد طوسون في تصريح خاص لـ"الدستور":" الكتاب والفنانين ليسوا بعيدا عن الناس، والكاتب بالأخص يعيش مثل الناس ووسطهم ويتغذى ويستلهم تجاربهم في كتاباته.. ارتباط الأعياد عندنا بالعبادات وصيام يوم عرفه يساهم أيضا في التكافل بين الناس وتوزيع اللحوم والصدقات ليفرح ويسعد الجميع لذا أحب التجول في الشوارع والأسواق وهي تزدان بالأنوار وسرادقات بيع اللحوم والفرحة على الوجوه، وأحب اصطحاب أولادي أثناء شراء لحوم العيد، وتبادل التهاني مع الأهل والأصدقاء.

والدي رحمة الله عليه كانت له طقوسه في عيد الأضحى ومنها ذبح الأضحية بنفسه، وأحاول السير على دربه، لكن بعد وفاته لم نذبح الأضاحي، نظرا للظروف الاقتصادية اختلفت لكن مع ذلك لم يفقد العيد بهجته.

فرصة لتجمع الأهل

ويواصل:" الأعياد فرصة لتجمع الأهل والأقارب، لكن مع تغير الحياة اختلفت الأمور وباتت التليفونات وسيلة أسهل لتبادل التهاني بالعيد وإن حرمتنا من بهجة لقاءات الأهل والأقارب، مع ذلك أحاول نقل طقوس الاحتفال والبهجة والفرح بالعيد لأولادي قدر ما تيسر.

ويكمل:" اجازة العيد أيضا تصبح فرصة لإنجاز بعض الأعمال التي يعوق انجازها ارتباطات ومشاغل الحياة والعمل، وعادة لا أخرج في أيام العيد إلا لصلاة العيد ولقاء الأصدقاء ليلا.