تقدم آليات الاحتلال وقصف مدفعي عنيف.. تطورات الأوضاع برفح الفلسطينية

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن آليات الاحتلال تتقدم نحو حي تل السلطان شمالي رفح الفلسطينية، جنوبي قطاع غزة، وفق نبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية".

كما أشارت إلى وجود قصف مدفعي وجوي عنيف لعدد من المناطق في رفح الفلسطينية، جنوبي قطاع غزة.

شهداء وجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على غزة

واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، فجر وصباح اليوم السبت، جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة، مع دخول العدوان يومه الـ253.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن طواقم الاسعاف انتشلت 5 شهداء وعدد من الجرحى بعد استهداف طائرات الاحتلال منزلين لعائلتي الجماصي والرملاوي في منطقة الشعف بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

وأضافت أن الطواقم انتشلت 5 شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة حتحت بحى التفاح شرق مدينة غزة، مشيرة إلى أن مدفعية الاحتلال استهدفت وسط وشرق وغرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، خاصة مناطق مخيم الشابورة، والحي السعودي، ولفة بدر، وأبو السعيد.