السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سيولة مرورية في كافة أنحاء القاهرة والجيزة وخدمات إغاثة على الطرق

سيولة مرورية
سيولة مرورية

شهدت كافة المحاور والطرق الرئيسة في القاهرة والجيزة سيولة مرورية اليوم في أول ساعات وقفة عرفات اول أيام اجازة عيد الاضحى المبارك، وسط انتشار لكافة الخدمات المرورية وخدمات الإغاثة.

وشهدت كافة الطرق والمحاور انتشار مكثف لرجال المرور بمتابعة حالة المرور على كافة الطرق والمحاور، من خلال متابعة لحظية عبر غرفة عمليات المرور في القاهرة والجيزة وايضا الإدارة العامة للمرور.

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كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة

كما انتشرت سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق وذلك للتدخل الفوري حال تعطل اي سيارة على الطريق ونجدة  المواطنين في حال.

وأهابت الإدارة العامة للمرور كافة المواطنون المسافرون الالتزام بكافة القواعد المرورية والالتزام بالسعرات المقررة حرصا على حياتهم وممتلكاتهم وحتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

المحاور والطرق الرئيسة القاهرة والجيزة وقفة عرفات عيد الأضحى المبارك غرفة عمليات المرور

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