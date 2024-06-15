يورو 2024 أبرزها.. جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 15-6-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 15-6-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات القارية، خلال فترة التوقف الدولي الحالية بعد انتهاء موسم 2023-2024.

أبرز مواعيد مباريات اليوم السبت 15-6-2024

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم، مباراة منتخب إسبانيا ضد كرواتيا، وكذلك مباراة إيطاليا ضد ألبانيا، بجانب مباراة المجر ضد سويسرا في الجولة الأولى من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" والقنوات الناقلة

- مباراة المجر ضد سويسرا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max.

- مباراة إسبانيا ضد كرواتيا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max.

- مباراة إيطاليا ضد ألبانيا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي

- مباراة النجم الساحلي ضد الصفاقسي: في الساعة السادسة والنصف مساءً.

- مباراة الترجي ضد الاتحاد المنستيري: في تمام الساعة التاسعة مساءً.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الاتحاد السكندري في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لمواجهة الاتحاد السكندري، على إستاد "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة دوري نايل "الدوري المصري" للموسم الجاري 2023-2024.

وتنطلق مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في دوري نايل، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام المصري في دوري نايل

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، نظيره المصري البورسعيدي، على إستاد "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة دوري نايل "الدوري المصري" للموسم الجاري 2023-2024.

وتنطلق مباراة الزمالك ضد المصري في دوري نايل، يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً.