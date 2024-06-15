السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تصاعد الحرب بين إسرائيل وحزب الله.. ماذا حدث الليلة الماضية في لبنان؟

لبنان
لبنان

أعلن جيش الاحتلال، قصفه الليلة الماضية، مبنى تابع لحزب الله في كفركلا جنوبي لبنان ، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كما أعلن جيش الاحتلال، سقوط صاروخين في منطقة ميرون على الحدود الشمالية مع لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن طائرات مقاتلة ومدفعية تابعة له قصفت أهدافًا في لبنان، الجمعة، بعد إطلاق العشرات من الصواريخ صوب شمال إسرائيل، وسط استمرار التصعيد في الهجمات عبر الحدود لليوم الثالث.

ودوت صفارات الإنذار في المناطق الحدودية في شمال إسرائيل، بينما انطلق 35 صاروخًا من جنوب لبنان على المنطقة المحيطة ببلدة كريات شمونة الحدودية، كما أظهرت لقطات بثتها قنوات إسرائيلية مبان وسيارات لحقت بها أضرار، بالإضافة إلى اندلاع حرائق في عدة مواقع بسبب الصواريخ، أو تساقط الحطام في ظل موجة حارة.

حزب الله لبنان جنوب لبنان جيش الاحتلال إسرائيل

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