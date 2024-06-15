السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز

العيد الكبير.. موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في مصر بالقاهرة والمحافظات

موعد صلاة عيد الأضحى
موعد صلاة عيد الأضحى 2024 - أرشيفية

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في القاهرة والمحافظات من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة خلال الساعات القليلة الماضية مع وقوف الحجاج على جبل عرفات تلبيه لنداء الله عز وجل خلال موسم الحج الحالي 2024-1445 هـ.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في مصر

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في القاهرة والمحافظات وذلك تحديد دار الإفتاء المصرية غرة شهر ذي الحجة 1445 يوم الجمعة الموافق 7 يونيو 2024 ووقفة عرفة يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 وجاءت توقيت الصلاة كما يلي:-

  • موعد صلاة العيد في محافظة القاهرة 6:18 صباحا.
  • موعد صلاة العيد في محافظة الجيزة 6:18 صباحا.
  • موعد صلاة العيد في محافظة الإسكندرية 6:20 صباحا.
  • موعد صلاة العيد في محافظة بور سعيد 6:11 صباحا.
  • موعد صلاة العيد في محافظة السويس 6:13 صباحا.
  • موعد صلاة العيد في محافظة الغربية 6:17 صباحا.
  • موعد صلاة العيد في محافظة الزقازيق 6:16 صباحا.
  • موعد صلاة العيد في محافظة المنوفية 6:18 صباحا.
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أفضل الأماكن للتنزه خلال إجازة العيد

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نصائح لقضاء إجازة المصيف في عيد الأضحى

  • موعد صلاة العيد في محافظة كفر الشيخ 6:17 صباحا.
  • موعد صلاة العيد في محافظة الفيوم 6:21 صباحا.
  • موعد صلاة العيد في محافظة بني سويف 6:21 صباحا.
  • موعد صلاة العيد في محافظة المنيا 6:25 صباحا.
  • موعد صلاة العيد في محافظة أسيوط 6:25 صباحا.
  • موعد صلاة العيد في محافظة سوهاج 6:24 صباحا.
  • موعد صلاة العيد في محافظة قنا 6:21 صباحا.
  • موعد صلاة العيد في محافظة أسوان 6:25 صباحا.
  • موعد صلاة العيد في محافظة مرسة مطروح 6:31 صباحا.
  • موعد صلاة العيد في محافظة الإسماعيلية 6:12 صباحا.
  • موعد صلاة العيد في محافظة دمياط 6:12 صباحا.
  • موعد صلاة العيد في محافظة البحر الأحمر 6:15 صباحا.

موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2024

أطول إجازة فى مصر

موعد اجازة عيد الأضحى المبارك 2024

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن موعد اجازة عيد الأضحى المبارك 2024 ستكون خلال الفترة من يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 وحتى يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024 لكافة موظفي الدولة.

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