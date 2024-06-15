منتخب المجر يواجه سويسرا فى المجموعة الأولى ببطولة "يورو 2024".. اليوم

يواجه منتخب المجر نظيره سويسرا في لقاء منتظر على ملعب راين إنرجي بمدينة كولن الألمانية في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم يورو 2024.

وانطلقت منافسات النسخة السابعة عشرة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، مساء الجمعة، وتستمر على الأراضي الألمانية حتى 14 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا.

المجر يواجه سويسرا في يورو 2024

الفريقان اللذان من المرجح أن يتنافسا مع ألمانيا، الدولة المضيفة لبطولة أمم أوروبا 2024، على المركزين الأول والثاني في المجموعة الأولى، يفتتحان مشوارهما بمواجهة قد تكون حاسمة في تحديد من سيتأهل مباشرة إلى دور الستة عشر.

وكانت المجر واحدة من آخر المنتخبات التي تأهلت إلى بطولة أمم أوروبا 2020، لكنها وصلت إلى بطولة أمم أوروبا 2024 باعتبارها الفائز غير المهزوم في مجموعتها المؤهلة (5 فوز، 3 تعادل) ، مما ساعد في تشكيل جزء من سلسلة من 14 مباراة دون هزيمة بما في ذلك المباريات الودية (فوز 9، تعادل 5)، قبل أن تنتهى هذا الشهر فقط من بالهزيمة على يد جمهورية أيرلندا.

وستكون هذه أول بطولة أوروبية لسويسرا تحت قيادة المدرب مراد ياكين بعد أن تأهلت كوصيف للمجموعة التاسعة بالتصفيات على الرغم من فشلها في الفوز بستة من آخر سبع مباريات، لكنهم يُعدون منافسًا مرشحًا للتأهل للأدوار الإقصائية.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2024، بألمانيا، وتحتضن 10 استادات بـ10 مدن مختلفة، منافسات بطولة أمم أوروبا 2024، والمدن هي برلين، ميونخ، دورتموند، شتوتجارت، جيلسينكيرشين، فرانكفورت، هامبورج، دوسلدورف، كولون، لايبزيج.

مجموعات بطولة أمم أوروبا 2024

المجموعة الأولى: ألمانيا، أسكتلندا، المجر، سويسرا.

المجموعة الثانية: إسبانيا، كرواتيا، إيطاليا، ألبانيا.

المجموعة الثالثة: سلوفينيا، الدنمارك، صربيا، إنجلترا.

المجموعة الرابعة: بولندا، هولندا، النمسا، فرنسا

المجموعة الخامسة: بلجيكا، سلوفاكيا، رومانيا، أوكرانيا.

المجموعة السادسة: تركيا، جورجيا، البرتغال، التشيك.