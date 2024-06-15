السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تصل 48 درجة.. حالة طقس وقفة عرفة 2024 في مصر

طقس حار
طقس حار

تصل 48 درجة.. حالة طقس وقفة عرفة 2024 في مصر، يبحث العديد من المواطنين عن طقس يوم وقفة عرفة اليوم السبت وقالت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صحفي لها: لا تزال البلاد تحت تأثير كتل هوائية شديدة الحرارة ورطبة نسبيا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس مع درجات حرارة فوق المعدلات الطبيعة خلال هذا الوقت من حيث سجلت القاهرة اليوم 42.3 درجة.

حالة الطقس اليوم وقفة عرفة 

وأضافت “غانم” ومن المتوقع اليوم السبت وقفة عرفة 2024 أن تكون ذروة الموجة شديدة الحرارة حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 43 درجة وجنوب الصعيد 48 درجة.

واستكملت: ننصح الجميع باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، مثل شرب الكثير من السوائل، تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، ومتابعة تحديث النشرة الجوية خلال هذه الموجة.

حالة الطقس اليوم السبت 15-6-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم خلال الساعات المقبلة

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة 43 28

6 اكتوبر 44 27

بنها 42 27

دمنهور 39 26

وادى النطرون 40 27

كفر الشيخ 41 27

المنصورة 42 27

الزقازيق 43 28

شبين الكوم 42 27

طنطا 42 27

دمياط 35 25

بورسعيد 35 26

الاسماعيلية 44 27

السويس 44 27

العريش 35 23

رفح 34 22

رأس سدر 40 27

نخل 40 18

كاترين 35 17

الطور 38 26

طابا 41 27

شرم الشيخ 44 31

الاسكندرية 36 24

العلمين 35 24

مطروح 36 23

السلوم 38 25

سيوة 45 25

رأس غارب 42 29

الغردقة 43 30

سفاجا 44 31

مرسى علم 44 30

شلاتين 40 29

حلايب 36 28

أبو رماد 39 27

رأس حدربة 38 28

الفيوم 44 27

بني سويف 44 27

المنيا 45 29

أسيوط 45 28

سوهاج 46 29

قنا 47 30

الأقصر 47 30

أسوان 48 31

الوادى الجديد 44 28

أبوسمبل 45 29

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