السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الليلة.. منتخب إيطاليا يبدأ حملة الدفاع عن لقب اليورو أمام ألبانيا

منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا

يواجه منتخب إيطاليا نظيره ألبانيا على ملعب “سيجنال إدونا بارك”، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم يورو 2024.

وانطلقت منافسات النسخة السابعة عشرة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، مساء الجمعة، وتستمر على الأراضي الألمانية حتى 14 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا.

 

إيطاليا تبدأ حملة الدفاع عن لقب اليورو أمام ألبانيا

ويرغب منتخب إيطاليا -حامل اللقب- في بدء مشواره بأفضل صورة ممكنة أمام الحلقة الأضعف نظريًا، فالطليان يعوا صعوبة التأهل للدور الثاني، رغم أنهم أبطال النسخة السابقة.

ويحمل المنتخب الإيطالي لقب البطولة والذي حققه في النسخة الماضية على حساب المنتخب الإنجليزي بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل منهما.

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وخسر المدرب لوتشيانو سباليتي، الذي تولى المسؤولية في سبتمبر الماضي بعد الاستقالة غير المتوقعة للمدرب الفائز بلقب يورو 2020 روبرتو مانشيني الذي ذهب لتدريب السعودية، اثنين من المدافعين المهمين مثل فرانشيسكو أتشيربي وجورجيو سكالفيني قبل البطولة بسبب الإصابة، لكنه رغم ذلك تمكن من استعادة الفريق على الطريق الصحيح، حيث حافظ على سجله خالياً من الأهداف في المباراتين الوديتين أمام تركيا (التعادل 0-0) والبوسنة والهرسك (الفوز 1-0)، ويأمل أن تتمكن إيطاليا من فعل الشيء نفسه في ألمانيا، حيث تلقت شباكهم هدف وحيد في آخر ست مباريات بالبطولات الأوروبية خلال مرحلة المجموعات (خمسة انتصارات وهزيمة واحدة).

وتبدأ ألبانيا ثاني بطولة أوروبية كبرى لها على الإطلاق بعد أن احتلت المركز الثالث في دور المجموعات في نسخة 2016، عندما تغلبت على رومانيا وخسرت أمام سويسرا وفرنسا. 

وتأهل المنتخب الألباني إلى هذه النسخة من البطولة بعد تصدره مجموعته المؤهلة بالتغلب على جمهورية التشيك وبولندا (4 انتصارات، 3 تعادلات، خسارة واحدة)، بقيادة المدرب البرازيلي سيلفينيو لاعب برشلونة السابق.

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