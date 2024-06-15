إصابة 4 في حادث انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية مطروح

أصيب اليوم السبت 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية مطروح، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى العلمين والنموذجي.

_أسماء المصابين

وحصلت الدستور على أسماء المصابين وهم "محمد حسن أبو العنين 39 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمد ممدوح محمد 16 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ممدوح محمد علي علي 69 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمود محمد أحمد رمضان 32 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم".

_إجراء الفحوصات الطبية

وقام الطاقم الطبى فى مستشفى العلمين النموذجي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

وفي سياق آخر، كان قد تابع الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، انتظام سير العمل بمستشفى رأس الحكمة للإغاثة والطوارئ؛ للتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية، ومدى توافر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته.

وتفقَّد وكيل صحة مطروح قسم الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية، متابعًا الإجراءات التمريضية أثناء تقديم الخدمة الطبية للمرضى وفقًا لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، والوقوف على مدى جاهزية المستشفى والأطقم الطبية لاستقبال حالات الطوارئ.

ووجَّه وكيل صحة مطروح بالاستغلال الأمثل للقوة البشرية المُتاحة من الجراحين وأطباء التخدير تخفيفًا للعبء عن المرضى.

وحرص "سالم" على متابعة مستوى النظافة بغرف الكشف بالاستقبال والطوارئ، مشددًا على مسئول النظافة بضرورة رفع مستوى النظافة بأقسام المستشفى، حيث استمع لبعض مرافقي الحالات أثناء المرور للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة وأكد توفير كل أوجه الرعاية الطبية لهم.

وأوضح وكيل "صحة مطروح" أن وزارة الصحة قامت بتطوير مستشفى رأس الحكمة المركزي، من خلال رفع كفاءة بعض الأقسام الداخلية، وتشغيل العناية المركزة، بعد تجهيزها وإمدادها بأجهزة طبية جديدة ومتطورة؛ لتخفيف العبء عن مستشفيات العاصمة وتقديم خدمات طبية متميزة لأهالي رأس الحكمة والمصطافين والمسافرين على طريق «مطروح- الإسكندرية» بالساحل الشمالي.