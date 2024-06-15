السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إسبانيا تصطدم بكرواتيا فى مجموعة الموت ببطولة "يورو 2024".. الليلة

منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا

يصطدم منتخب إسبانيا بنظيره كرواتيا، على الملعب الأولمبي بـ"برلين"، في تمام السابعة مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم يورو 2024.

وانطلقت منافسات النسخة السابعة عشرة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، مساء الجمعة، وتستمر على الأراضي الألمانية حتى 14 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا.

منتخب إسبانيا يتحدى كرواتيا في مجموعة الموت 

ويأمل المنتخبان في تحقيق نتيجة إيجابية لوضع قدمًا في الأدوار الإقصائية بالتأهل عن المجموعة التي سماها المتابعون بـ"مجموعة الموت"، والتي تضم أيضًا حامل لقب النسخة الماضية إيطاليا، إضافة للمنتخب الألباني.

ويعول لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا على تشكيل مكون أغلبه من العناصر الشابة، بقيادة البالغ من العمر 16 عامًا فقط، اللاعب الشاب لامين يامال جناح برشلونة.

أما منتخب كرواتيا، فبعد أن ثبت نفسه كأحد المرشحين للتتويج بأي بطولة، يطمح لتحقيق ذلك الإنجاز بالفوز بأول لقب كبير خلال تاريخه، بعد أن وصل لنهائي ونصف نهائي كأس العالم، بقيادة أسطورته لوكا مودريتش الذي يخوض بطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة في مسيرته.

ويقع المنتخب الإسباني في المجموعة الثانية من بطولة يورو 2024، رفقة منتخبات كرواتيا وإيطاليا وألبانيا.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2024، بألمانيا، وتحتضن 10 استادات بـ10 مدن مختلفة، منافسات بطولة أمم أوروبا 2024، والمدن هي برلين، ميونخ، دورتموند، شتوتجارت، جيلسينكيرشين، فرانكفورت، هامبورج، دوسلدورف، كولون، لايبزيج.

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مجموعات بطولة أمم أوروبا 2024

المجموعة الأولى: ألمانيا، أسكتلندا، المجر، سويسرا.

المجموعة الثانية: إسبانيا، كرواتيا، إيطاليا، ألبانيا.

المجموعة الثالثة: سلوفينيا، الدنمارك، صربيا، إنجلترا.

المجموعة الرابعة: بولندا، هولندا، النمسا، فرنسا

المجموعة الخامسة: بلجيكا، سلوفاكيا، رومانيا، أوكرانيا.

المجموعة السادسة: تركيا، جورجيا، البرتغال، التشيك.

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