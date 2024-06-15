موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الغربية.. العيد فرحة

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الغربية، يطل علينا عيد الأضحى 2024 حاملًا معه أجواء من الفرح والسعادة وشعائر عظيمة ترسخ معاني التضحية والتقوى والإيمان، ويستعد أهالي محافظة الغربية للاحتفال بهذه المناسبة الدينية الجليلة، الدستور تقدم لك كل ما تريد معرفته عن موعد وأماكن صلاة عيد الأضحى 2024 في الغربية، وعيد الأضحى أحد أهم الأعياد الإسلامية، حيث يجتمع فيه المسلمون لأداء شعائر عظيمة تُجسد معاني التضحية والامتثال لأمر الله تعالى، ويُحتفل به المسلمون في جميع أنحاء العالم بعد الوقوف في عرفات.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الغربية

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الغربية، تُؤدى صلاة عيد الأضحى 2024 في محافظة الغربية في تمام الساعة 5:58 صباحًا بتوقيت مصر، وذلك يوم الأحد 16 يونيو 2024، الموافق 10 ذي الحجة 1445 هـ.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024

أماكن صلاة عيد الأضحى 2024 في الغربية

وتُقام صلاة عيد الأضحى 2024 في العديد من المساجد والساحات المخصصة في جميع أنحاء محافظة الغربية، وإليك بعض من أهم أماكن إقامتها:

السيد البدوي بطنطا: وهو من أكبر المساجد في المحافظة، ويتسع لعدد كبير من المصلين. مساكن كفر حجازي بالمحلة الكبرى: وهي ساحة واسعة تُخصص لإقامة صلاة العيد كل عام. شارع البحر بزفتي: وهو شارع رئيسي في مدينة زفتى، ويُخصص لإقامة صلاة العيد.

بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز 443 ساحة رئيسية وفرعية أخرى في مختلف مدن وقرى محافظة الغربية لإقامة صلاة عيد الأضحى 2024.

نصائح مهمة لقضاء عيد الأضحى 2024

الاستعداد لصلاة العيد: يجب على المسلمين الاستيقاظ مبكرًا والتوجه إلى مكان الصلاة مرتدين أجمل الثياب. أداء شعائر العيد: يجب على المسلمين أداء شعائر العيد من صلاة وذبح للأضاحي وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين. صلة الرحم: يجب على المسلمين صلة الرحم وتبادل التهاني والزيارات خلال أيام العيد. التصدق: يُستحب للمسلمين التصدق خلال أيام العيد.

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