موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الدقهلية.. فرحة العيد تهل

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الدقهلية، حان موعد عيد الأضحى 2024، ذلك العيد الذي يملأ قلوب المسلمين بالفرحة والبهجة، ويحرص المسلمون في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك محافظة الدقهلية، على معرفة موعد وأماكن صلاة عيد الأضحى 2024، لأدائها في وقتها وجماعة، تأسيًا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدستور تقدم لكم في هذا المقال موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الدقهلية، وأبرز أماكن صلاة العيد في مختلف مدن وقرى الدقهلية، ونصائح مهمة لقضاء عيد أضحى مبارك سعيد.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الدقهلية

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الدقهلية، يُصلى عيد الأضحى المبارك في الدقهلية في تمام الساعة 5:57 صباحًا بتوقيت مصر، وذلك يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 م، ويوافق ذلك اليوم العاشر من ذي الحجة 1445 هـ.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024

أماكن صلاة عيد الأضحى 2024 في الدقهلية

خصصت مديرية أوقاف الدقهلية العديد من المساجد والساحات لصلاة عيد الأضحى 2024،وتشمل أبرز هذه الأماكن:

في مدينة المنصورة: استاد المنصورة الرياضي. نادي المنصور. نادي الشعب في شارع بورسعيد. مجمع الفردوس بمنطقة المجزر.

في مدينة شربين: شارع السلك. أرض الملعب في دنجواي.

في مدينة ميت غمر: ساحة مسجد الشيخ أبو الهدى. ساحة مسجد المرسي أبو العباس.

في مدينة السنبلاوين: ساحة مسجد الهدى. ساحة مسجد التقوى.



بالإضافة إلى العديد من المساجد والساحات الأخرى في مختلف مدن وقرى الدقهلية.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024

نصائح لقضاء عيد أضحى 2024 مبارك سعيد

أداء صلاة العيد في المسجد أو الساحة المخصصة لها. ذبح الأضحية وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين. صلة الرحم وصلة الأصدقاء. التصدق على الفقراء والمحتاجين. المشاركة في فعاليات العيد المختلفة.

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