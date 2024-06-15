أساقفة الكنيسة القبطية يقدمون التهنئة للمسؤولين بعيد الأضحى المبارك

واصل أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تقديم التهنئة للمسؤولين بالمحافظات المختلفة بمناسبة عيد الأضحي المبارك.

تهنئة إيبارشية طموه بعيد الأضحى المبارك



إذ زار نيافة الأنبا صموئيل أسقف إيبارشية طموه وبرفقته سكرتير المطرانية الإيبارشية أمس، مبنى محافظة الجيزة وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كان في استقبال نيافته والوفد المرافق اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ونواب البرلمان عن المحافظة والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

تهنئة إيبارشية المحلة الكبرى بعيد الأضحى المبارك

زار نيافة الأنبا اغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى وبرفقته وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية أمس الأول مبنى محافظة الغربية وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كان في استقبال نيافته والوفد المرافق الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حيث قدموا التهنئة بالعيد لسيادته.

تهنئة مطرانية شبين القناطر لقيادات محافظة القليوبية بعيد الأضحى المبارك



قدم نيافة الأنبا نوفير أسقف شبين القناطر يرافقه وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية التهنئة، أمس الأول، بعيد الأضحى المبارك لقيادات محافظة القليوبية.

وزار نيافته والوفد المرافق مبنى المحافظة وكان في استقبالهم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حيث قدموا التهنئة بالعيد لسيادته ولنواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.