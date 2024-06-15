السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أساقفة الكنيسة القبطية يقدمون التهنئة للمسؤولين بعيد الأضحى المبارك

أساقفة الكنيسة القبطيةكنيسة
أساقفة الكنيسة القبطيةكنيسة

واصل أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تقديم التهنئة للمسؤولين بالمحافظات المختلفة بمناسبة عيد الأضحي المبارك.

تهنئة إيبارشية طموه بعيد الأضحى المبارك 
 

إذ زار نيافة الأنبا صموئيل أسقف إيبارشية طموه وبرفقته سكرتير المطرانية الإيبارشية أمس، مبنى محافظة الجيزة وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
كان في استقبال نيافته والوفد المرافق اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ونواب البرلمان عن المحافظة والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

 

تهنئة إيبارشية المحلة الكبرى بعيد الأضحى المبارك

زار نيافة الأنبا اغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى وبرفقته وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية أمس الأول مبنى محافظة الغربية وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كان في استقبال نيافته والوفد المرافق الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حيث قدموا التهنئة بالعيد لسيادته.

 

تهنئة مطرانية شبين القناطر لقيادات محافظة القليوبية بعيد الأضحى المبارك 


قدم نيافة الأنبا نوفير أسقف شبين القناطر يرافقه وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية التهنئة، أمس الأول، بعيد الأضحى المبارك لقيادات محافظة القليوبية.
وزار نيافته والوفد المرافق مبنى المحافظة وكان في استقبالهم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حيث قدموا التهنئة بالعيد لسيادته ولنواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اساقفة مناسبة عيد الأضحى عيد الأضحى المبارك إيبارشية طموه بعيد الأضحى المبارك

مواد متعلقة

البابا تواضروس الثانى يستقبل وفدًا من الكنيسة الأسقفية

رئيس أساقفة سبسطية: الموت يهدد حياة الآلاف .. إلى متى تستمر مأساة غزة؟

الأنبا مارتيريوس يهدي كتاب "ملامح من الحضارة القبطية" لمكتبة الكونجرس

الأنبا غبريال والأنبا إسطفانوس يهنئنان محافظ بني سويف بعيد الأضحى

الأب مراد مجلع يترأس قداس عيد القديس أنطونيوس البدواني بالظاهر

أساقفة كنائس الدقهلية يهنئون المحافظ والقيادات بعيد الأضحى

متى تبدأ الكنيسة المصرية صوم الرسل 2024؟

بمشاركة 13 كنيسة.. اختتام المؤتمر السنوى لمخدومى "فرح وعطاء" بالقاهرة

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى السبت 15-6-2024

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

سعر الذهب اليوم السبت 15-6-2024 فى مصر للبيع والشراء

باسل عادل لـ"الشاهد": مشهد "مرسى" وهو يؤدى اليمين فى ميدان التحرير كان كوميديا

حالة الطقس اليوم السبت 15-6-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

رفع 6250 طنا من القمامة والتراكمات من شوارع محافظة الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صور

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا

اليوم 252 للحرب..الاحتلال الإسرائيلى يكثف مجازره فى غزة و37 ألف شهيد حصيلة العدوان