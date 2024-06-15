السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حملة لرفع الإشغالات وتجميل شوارع طنطا استعدادًا لعيد الأضحى

مرافق الغربية
مرافق الغربية

نفذ قسم المرافق بمديرية أمن الغربية، بقيادة العميد عبدالقادر خليل مأمور قسم مرافق الغربية، حملة شاملة على الشوارع والميادين في مدينة طنطا، جاءت هذه الحملة بالتعاون والتنسيق مع الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا، وذلك في مبادرة لتحسين المظهر العام وتوفير بيئة نظيفة ومريحة وآمنة للمواطنين.

رفع 150 حالة إشغال متنوعة

استهدفت الحملات عدة شوارع رئيسية وفرعية في مدينة طنطا، حيث تم رفع 150 حالة إشغال متنوعة، تضمنت الإشغالات المرفوعة إزالة الاشغالات من الأرصفة المخصصة للمشاة، والتصدي للعربات اليدوية الخشبية التي يستخدمها الباعة الجائلين، وإزالة فرش الملابس والحواجز الخرسانية التي تعوق حركة المرور، وكذلك إزالة الحواجز الحديدية التي تعوق حركة المرور على الطرق، وتم تخزين المضبوطات في مخزن مجلس المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع التنبيه عليهم بعدم العودة للقيام بنفس الممارسات مرة أخرى.

من جهته، أشار رئيس مركز ومدينة طنطا إلى أن هذه الحملة جاءت استجابة لتعليمات محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي ونائبه الدكتور مهندس أحمد عطا، الذين أكدوا على ضرورة استمرار حملات رفع الإشغالات في جميع المراكز بهدف توفير شوارع آمنة ونظيفة للمواطنين، وحماية الأرصفة المخصصة للمشاة من التجاوزات، يهدف هذا الإجراء أيضًا إلى مكافحة جميع أشكال الإشغالات على الطرق وتحسين حركة المرور.

فيما أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن الحملة تهدف إلى تزيين شوارع وميادين المحافظة استعدادًا لاحتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، تم تكثيف أعمال النظافة وغسيل الأرصفة في جميع الأحياء، وتجهيز المتنزهات والحدائق لاستقبال الأهالي خلال الاحتفالات، مؤكدًا انه تم أيضًا رفع جميع الإشغالات الموجودة في محيط المساجد والساحات والشوارع المؤدية إليها.

وأضاف المحافظ أن المحافظة قامت بصيانة جميع أعمدة الإنارة بالشوارع ومنعت وجود أي وصلات مكشوفة حفاظًا على سلامة الأرواح، مؤكدًا أن هذه الحملة توضح التزام السلطات المحلية بتحسين جودة الحياة في المحافظة وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، ويتم تنفيذ هذه الإجراءات لضمان تجربة إيجابية للمواطنين والزوار خلال فترة الاحتفالات وللمساهمة في راحة وسلامة الجميع.

وأكد محافظ الغربية، أن هذا الإجراء الجديد جزءًا من جهود مستمرة للحفاظ على نظافة الشوارع والطرق وتعزيز حركة المرور في المدينة، من المتوقع أن يستمر هذا العمل في المستقبل لضمان استمرارية النظام والنظافة في الغربية بشكل عام وطنطا بشكل خاص، موضحًا استمرار الحملات الرامية إلى رفع الإشغالات في المراكز الأخرى بالغربية في إطار جهود السلطات المحلية لتحسين البيئة العامة وضمان راحة المواطنين وسلامتهم، للمحافظة على النظام والنظافة في جميع أنحاء الغربية.

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