440 ساحة فرعية.. ساحات صلاة عيد الأضحى 2024 في الغربية

أعلن الشيخ خالد خضر، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، أنه جارٍ حاليًا الاستعداد لتجهيز وإعداد 443 ساحة رئيسية وفرعية لأداء صلاة العيد في مدن ومراكز المحافظة، وذلك في تطور يهدف إلى ضمان سهولة ويسر أداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

ساحات صلاة عيد الأضحى 2024 في الغربية

وفي تصريحاته، أفاد "خضر" بأن هذه الساحات تشمل 3 ساحات رئيسية، حيث ستقام صلاة عيد الأضحى 2024 في الساحة الأولى بمسجد السيد البدوي بمدينة طنطا، والساحة الثانية بساحة مساكن كفر حجازي بمركز المحلة الكبرى، والساحة الثالثة بشارع البحر بمدينة زفتى، ومن المتوقع أن تستوعب كل ساحة أكثر من 10 آلاف مصلٍ.

440 ساحة فرعية مخصصة لصلاة العيد

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بالغربية إلى أن هناك أيضًا 440 ساحة فرعية مخصصة لصلاة العيد في مراكز الشباب بباقي مدن ومراكز المحافظة، وتمت إعداد هذه الساحات بحيث تكون جاهزة لاستقبال المصلين، حيث تم تجهيزها وتفريشها وتوفير مكبرات الصوت، إضافة إلى تأمين خطباء رئيسيين واحتياطيين، حيث يتم توفير إمامين لكل ساحة صلاة واحدة، ويتم تعيين أحدهم كاحتياطي، وتعمل المساجد الكبرى في المراكز والمدن على استقبال المصلين أيضًا.

من جهته، أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عن جاهزية الشوارع والميادين ومحيط المساجد والساحات في مدن ومراكز المحافظة الثمانية لاستقبال المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، وتم ذلك من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، حيث تم إجراء اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستخدام شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليًا.

وتأتي هذه الجهود المبذولة من قبل مديرية الأوقاف والسلطات المحلية في الغربية، بهدف أعمال الإعداد وتوفير الظروف الملائمة لأداء صلاة عيد الأضحى 2024 بسلاسة ويسر، وضمان سلامة وراحة المصلين خلال هذه الفترة المباركة.

ومن المتوقع أن تكون هذه الاستعدادات والترتيبات الشاملة تسهم في توفير بيئة مناسبة للمصلين، حيث يمكنهم أداء صلاة العيد بكل يسر وسهولة، والاستمتاع بأجواء العيد في أمان وسلام.

وتأتي هذه الخطوة في إطار اهتمام الحكومة والوزارة بتوفير الخدمات الدينية للمواطنين وتسهيل ممارسة شعائرهم الدينية، وتعكس أيضًا حرص السلطات في محافظة الغربية، على توفير البيئة الملائمة للمصلين وتعزيز روح الانتماء والتلاحم في المجتمع.

وبهذه الجهود المشتركة، يتطلع الجميع إلى استقبال عيد الأضحى 2024 بفرحة وسرور، وتمضية أوقات ممتعة مع الأهل والأحباب، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية اللازمة للحفاظ على سلامة الجميع ومكافحة انتشار الأمراض، ونتمنى للجميع عيدًا مباركًا، وأن يعود هذا العيد بالخير والبركة والسلام على مصرنا الحبيبة.