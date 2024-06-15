صلاح بيصار يدين احتكار راعي المعرض العام لأعمال الفنانين: تخريب متعمد

أدان الفنان والناقد التشكيلي صلاح بيصار، احتكار الشركة التسويقية وراعي المعرض العام في دورته الرابعة والأربعين، لأعمال الفنانين المشاركين في المعرض.

هيمنة الشركة التسويقية على المعرض العام

فعبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ناشد الفنان صلاح بيصار التجاوزات التي تقوم بها الشركة التسويقية لأعمال المعرض العام.

ولفت “بيصار” إلى أن هيمنة القطاع الخاص على قطاع الفنون التشكيلية أكبر صرح للإبداع فى وزارة الثقافة، بداية لسنا ضد تعاون القطاع الخاص مع قطاع الفنون التشكيلية، على أن تكون اليد العليا لهذا القطاع صاحب التاريخ الطويل، والذى قاد مسيرة الفن بطول التاريخ المعاصر.

واستدرك “بيصار”: ولكن أن تصل الهيمنة من الشركة “آرت كايرو- art cairo”، الراعى التسويقى للمعرض العام لـ 44 فقد وصلنا إلى مهزلة كبرى تقلل من شأن حركة الإبداع ومن شأن الفنان والأكثر خطورة من شأن هذا القطاع صاحب التاريخ الطويل والعريق وموجه بوصلة الإبداع.

فمن يقرأ هذه “الاستمارة “ بمعناها التجارى كما من اسمها يجد أن ماوصل إليه القطاع فى هذه الدورة إلى درجة كبيرة من الهبوط مايقلل من رصيده التاريخى، وهو الذى نظم الفاعليات الدولية والعربية والمحلية بدءا من المعارض العالمية لكبار الفنانين والبيناليات، مع الفاعليات السنوية من صالون الشباب والمعرض العام وصالون الخزف والفن المعاصر وغيرها من المعارض النوعية العامة والخاصة.

وأضاف صلاح بيصار، هذه الورقة أو “الاستمارة “ بمعناها التجارى وليس بمعنى احترام الاقتناء لفنانينا جعلت الهيمنة لـ “ art cairo “، فى هذا المشهد الفنى الفاتر للمعرض العام فى دورته لعامنا الحالى، وبدلا من أن يكون القطاع هو مظلة حركة الإبداع تأتى رعاية تلك الشركة للمعرض العام دون غيرها من شركات القطاع الخاص.

وهنا نؤكد بأن من يحصل على هذا الحق يحصل معه على جزء من تاريخ المعرض العام الذى تجاوز أربعة عقود وجهد من أسسوه وقدموا جهودا ضخمة من أجل استمراره فى رعاية الفن المصري وكذلك تاريخ أكبر قاعة عرض فى مصر بموقعها الفريد مع القاعات الأخرى بأرض الأوبرا وقاعتى إيزيس ونهضة مصر بمتحف مختار. والعجيب أن هذا الاحتكار من تلك الشركة تكرر من قبل عندما قامت بكارثة عرض أعمال بول جوجان ورينوار ومحمود سعيد وآخرين فى “سوق للفن“ آرت فير تحت مسمى مشاركة قطاع الفنون التشكيلية من أجل تسويق متاحفنا والحقيقة أن هذا يعد تسويقا للشركة وليس لمتاحفنا.

طبيعة الاستمارة الاحتكارية

وأضاف صلاح بيصار: ماجاء بالاستمارة أو الوثيقة المهزلة والتى ترسلها الشركة للفنانين والتى يحتوى مضمونها على تسويق عمل الفنان مقابل استقطاع 25٪ لصالح الشركة و5٪ لصالح قطاع الفنون التشكيلية. ويظل سؤالنا الحائر هل هى من تدفع أجور هيئة كبيرة من الفنيين والإداريين وهل هى من دعت الفنانين للمشاركة ودفعت كل التكاليف التى تنفقها الدولة حتى يصبح من حقها الحصول على هذه النسبة وتصبح الوحيدة المهيمنة وصاحبة الحق؟ فمن المؤكد أن ماتم صياغته فى وثيقة بهذا الاحتكار يعد مهزلة كبرى فقد منحناها كل شىء وتنازلنا عن حق الدولة الأدبى متمثلا فى قطاع الفنون التشكيلية كل هذا فى واغش من التهليل الكاذب والدعاية المفرطة بشكل غير مسبوق مايحرم الفنانون المصريون من حقهم على مؤسسة الدولة فى رعاية فنهم والقيام بدورها الثقافى حتى لاتهدر قيمة الفن والثقافة وسط تلك الأهداف الضبابية.وهنا نفوض من يهمه الأمر فى وقف هذه المهزلة الكبرى حتى يعود لقطاع الفنون التشكيلية مكانته وكيانه الأدبى والممثل لوزارة الثقافة والدولة فى حركة الإبداع.

وقال الفنان صلاح بيصار في تصريحات خاصة لـ الدستور، إن ما تقوم به الشركة التسويقية بإرغام الفنانين على توقيع استمارة بمعناها التجاري وليس بمعني احترام الاقتناء لأعمال الفنانين المشاركين في المعرض العام.

وأوضح “بيصار”: هذا الاحتكار يعد تخريب متعمد، جعل من الشركة التسويقية صاحبة الهيمنة والسيطرة علي المعرض العام والمشاركين فيه والأعمال المعروضة فيه.

وعن علاقة الشركة راعية المعرض العام باحتكار أعمال الفنانين المشاركية فيه، شدد صلاح بيصار علي: “علاقتها احتكار ومصالح وبزنس زى ماطلعوا أعمال متخفية لاتقدر بثمن فى معرض سابق تبع الشركة سالفة الذكر".