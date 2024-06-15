تستعد الجامعات التكنولوجية لاستقبال دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وترصد "الدستور" مصروفات وبرامج جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية 2024، إذ تُقدم الجامعة برامج متنوعة تؤهل الطالب لسوق العمل الداخلي والخارجي، خاصة وأنها تهتم بالتدريبات المكثفة خلال فترة الدراسة.

مصروفات جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية 2024

- الفرقة الأولى: 15 ألف جنيه.

- الفرقة الثانية: 15 ألف جنيه.

- الفرقة الثالثة: 20 ألف جنيه.

- الفرقة الرابعة: 20 ألف جنيه.

برامج جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية 2024

1- برنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية

تتمثل رسالة البرنامج في تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي من التكنولوجيين الأكفاء في مجال تكنولوجيا الأجهزة التقويمية والأطراف الصناعية لتحقيق الميزة التنافسية للتكنولوجيين خريجي البرنامج في إطار أخلاقيات مهنية رفيعة، وفق الموقع الإلكتروني للجامعة.

2- برنامج تكنولوجيا إنتاج ونقل ومعالجة البترول تكنولوجيا إنتاج ونقل ومعالجة البترول

يهدف البرنامج إلى إعداد فنى أول "متقدم" متخصص فى إنتاج ومعالجة ونقل البترول والغاز الطبيعي ورفع كفاءة ومستوى الفنيين العاملين بقطاع البترول، فضلًا عن المساهمة فى استعادة مصر لدورها الريادى فى منطقة الشرق الأوسط.

3- برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة نبذة عن البرنامج

تتمثل رؤية البرنامج في تحقيق التعلم المستمر فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وتحافظ على المعايير العالمية للجودة.

4- برنامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

تتمثل رسالة البرنامج في تقديم خدمة تربوية وتعليمية متميزة مبنية على نظام الجدارات لإعداد كوادر فنية وتكنولوجية مؤهلة علميًا ومهاريًا وسلوكيًا، قادرة على الإبداع والمنافسة في أسواق العمل.

5- برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس

يهدف إلى الإرتقاء إلى مكانة متقدمة وسمعه مرموقة في مجال تعليم تكنولوجيا الميكاترونيكس وخدمة المجتمع توفير بيئة تعليمية وطرق تدريس تدعم قدرات الطلاب على الإبداع والابتكار وريادة الأعمال.