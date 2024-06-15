السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصروفات وبرامج جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية 2024

جامعة القاهرة الجديدة
جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

تستعد الجامعات التكنولوجية لاستقبال دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وترصد "الدستور" مصروفات وبرامج جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية 2024، إذ تُقدم الجامعة برامج متنوعة تؤهل الطالب لسوق العمل الداخلي والخارجي، خاصة وأنها تهتم بالتدريبات المكثفة خلال فترة الدراسة.

مصروفات جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية 2024

- الفرقة الأولى: 15 ألف جنيه.

- الفرقة الثانية: 15 ألف جنيه.

- الفرقة الثالثة: 20 ألف جنيه.

- الفرقة الرابعة: 20 ألف جنيه.

برامج جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية 2024

1- برنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية 
تتمثل رسالة البرنامج في تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي من التكنولوجيين الأكفاء في مجال تكنولوجيا الأجهزة التقويمية والأطراف الصناعية لتحقيق الميزة التنافسية للتكنولوجيين خريجي البرنامج في إطار أخلاقيات مهنية رفيعة، وفق الموقع الإلكتروني للجامعة.

2- برنامج تكنولوجيا إنتاج ونقل ومعالجة البترول تكنولوجيا إنتاج ونقل ومعالجة البترول

يهدف البرنامج إلى إعداد فنى أول "متقدم" متخصص فى إنتاج ومعالجة ونقل البترول والغاز الطبيعي ورفع كفاءة ومستوى الفنيين العاملين بقطاع البترول، فضلًا عن المساهمة فى استعادة مصر لدورها الريادى فى منطقة الشرق الأوسط.

3- برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة نبذة عن البرنامج 

تتمثل رؤية البرنامج في تحقيق التعلم المستمر فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وتحافظ على المعايير العالمية للجودة.

4- برنامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

تتمثل رسالة البرنامج في تقديم خدمة تربوية وتعليمية متميزة مبنية على نظام الجدارات لإعداد كوادر فنية وتكنولوجية مؤهلة علميًا ومهاريًا وسلوكيًا، قادرة على الإبداع والمنافسة في أسواق العمل.

5- برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس 
يهدف إلى الإرتقاء إلى مكانة متقدمة وسمعه مرموقة في مجال تعليم تكنولوجيا الميكاترونيكس وخدمة المجتمع توفير بيئة تعليمية وطرق تدريس تدعم قدرات الطلاب على الإبداع والابتكار وريادة الأعمال. 

الجامعات التكنولوجية برامج جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية 2024 برنامج الأطراف الصناعية برنامج تكنولوجيا المعلومات برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس

الأكثر قراءة

باسل عادل لـ"الشاهد": مشهد "مرسى" وهو يؤدى اليمين فى ميدان التحرير كان كوميديا

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم كفر دان غرب جنين

دعاء ليلة عرفات مستجاب.. تعرف عليه

أجمل عبارات تهنئة عيد الأضحى 2024 الرسمية لزملاء العمل

مجموعة السبع: موحدون فى تأييد الوقف الفورى لإطلاق النار بغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صور

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا

اليوم 252 للحرب..الاحتلال الإسرائيلى يكثف مجازره فى غزة و37 ألف شهيد حصيلة العدوان