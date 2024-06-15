خطوة بخطوة.. طريقة عمل الكوارع في عيد الأضحى 2024 بوصفات مختلفة

تستعد ربات البيوت للاحتفال بعيد الأضحى 2024 ومن الان تبحث عن وصفات الأطعمة التي تتماشى احتفالا بتلك المناسبة الدينية العظيمة، وتبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل الكوارع في عيد الأضحى 2024 لأنها من أكثر الوصفات التى تحب ربات البيوت أن تقدمها لأسرهن فهى من اشهر الأكلات الرئيسية التى تقدم على السفرة المصرية احتفالا بعيد الأضحى 2024.

طريقة عمل الكوارع في عيد الأضحى 2024

وتختلف طريقة عمل الكوارع في عيد الأضحى 2024 حسب الرغبة في أكلها، فهناك من يحبها في طاجن بالصلصة، والبعض لا يتناولها إلا بشوربة فقط.

طريقة عمل الكوارع في عيد الأضحى 2024

الخطوة الأولى: في إناء واسع يوضع 5 ملاعق ملح و5 ملاعق خل و5 ملاعق دقيق ويتم تقليبهم جيدًا ثم توضع الكوارع في الإناء وتغسل بالخليط جيدًا.

الخطوة الثانية: تنقع الكوارع في الخل والليمون والملح لمدة ساعة تقريبًا.

الخطوة الثالثة: ضعي وعاء على النار فيه مياه ساخنة وعند غليانها ضعي الكوارع بعد تصفيتها من الخل والليمون ثم اتركيها تغلي 10 دقائق.

الخطوة الرابعة: صفي الكوارع من ماء السلق لتكون جاهزة لأي طريقة تحبين عمل الكوارع بها سواء شوربة فقط أو في الفرن أو بالصلصة.

الخطوة الخامسة: يتم التخلص من ماء السلق كله وعمل الشوربة بماء جديد وإناء آخر لضمان نظافة شوربة الكوارع وتترك حتى تمام السوى.

مقادير عمل الكوارع في عيد الأضحى 2024 بوصفة محتلفة

كوارع مخلية مسلوقة.

بصل.

ثوم.

جزر.

كرفس.

كرات.

حبهان.

ورق لورا.

قرفة.

بهارات.

فلفل اسود .

كزبرة خضراء .

فلفل حار اخضر.

ملح.

2 ثمرة طماطم مفرومة.

طريقة عمل شوربة الكوارع في عيد الأضحى 2024

الخطوة الأولى: ملعقة زيت في إناء عميق على النار تضاف إليه البصل والجزر المقطع مكعبات صغيرة والكرفس والكرات ومكعب المرق ونقلب الخليط.

الخطوة الثانية: نهرس 7 فصوص ثوم ونضيفهم على البصل ونقلبهم.

الخطوة الثالثة: نخرج الكوارع من ماء السلق ونخليها من العظام ويجب أن تكون ناضجة جدًا ليسهل فصل العظم.

الخطوة الرابعة: نضع الكوارع في البصل والخلطة ونقلبها ونضع عليها الصلصة والماء الساخن ونضبط الملح ثم نتركها 20 دقيقة تغلي ونصبها مزينة بالكسبرة الخضراء.

مقادير عمل الكوارع بالصلصة

4 قطع كوارع كبيرة.

3 حبات حبهان.

3 ورق لورا.

3 فص ثوم مفروم.

2 بصلة مقطعة شرائح.

ثمرتان طماطم شرائح.

كوب صلصة طماطم.

ملعقة بابريكا مدخنة.

ملعقة فلفل اسود.

نصف ملعقة جوزة الطيب.

ملعقتان سمن.

ملح حسب الرغبة.

خطوات عمل الكوارع بالصلصة في عيد الأضحى 2024

الخطوة الأولى: في وعاء على النار نضع ملعقتان سمن حتى تسخن ثم نضع شرائح البصل وملعقة ملح وفلفل أسود وحبهان ونتركه حتى يصفر لونه.

الخطوة الثانية: نضع الثوم ونقلب حتى يتغير لونه قليلًا.

الخطوة الثالثة: نضع الطماطم المقطعة والكوارع النظيفة والمسلوقة سابقًا ونقلبهم جيدًا ثم نضيف ربع كوب ماء ساخن ونترك الوعاء مغطى 10 دقائق.

الخطوة الرابعة: نضيف الصلصة والبابريكا وجوزة الطيب ونضبط الملح ونغطي الإناء 10 دقائق أخرى حتى تنضج.