السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز

ناجلسمان بعد الفوز بخماسية: من المهم ألا يقتصر التسجيل على لاعب فقط

جوليان ناجلسمان
جوليان ناجلسمان

تحدث جوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، عقب الفوز الكبير الذي تحقق على أسكتلندا بخمسة أهداف مقابل هدف في افتتاح بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وقال ناجلسمان في تصريحات عقب المباراة " أول 20 دقيقة كانت رائعة ومثيرة للإعجاب، وكذلك أسكتلندا كانت مثيرة للإعجاب، وكانت المباراة مُركزة للغاية حتى النهاية".

وأضاف " اللاعبون يعرفون أنها كانت خطوة جيدة للغاية، بالطبع نريد أن نتبعها بخطوة ثانية يوم الأربعاء أمام المجر".

وأردف "أسكتلندا أظهرت الاحترام لنا وبما أظهرت لنا المزيد بعد أن أحرزنا أول هدفين لنا، لقد لعبنا بشكل جيد للغاية في الهدف الأول على وجه التحديد".

وأوضح " لم يكن من السهل تسجيل الأهداف أن هناك الكثير من اللاعبين الاسكتلنديين يدافعون بشكل جيد، الشيء المهم أننا سجلنا الكثير من الأهداف".

وواصل حديثه " من المهم ألا يقتصر الأمر على تسجيل على لاعب فقط، بل نتمكن من تسجيل أكثر من هدف من خلال أكثر من لاعب".

وشدد "سأمنح اللاعبين راحة غدًا وسنبدأ استعداداتنا يوم الأحد لمباراة المجر، يمنحني الفريق الكثير من الطاقة والشغف، لقد استمتعت كثيرًا مع تلك المجموعة من اللاعبين، لقد أدى الفريق أداءًا جيدًا للغاية وأنا سعيد بذلك".

وأتم تصريحاته قائلًا "سعيد بشكل خاص لـ جمال موسيالا لأنه أهدر بعض الفرص الكبيرة في مونديال قطر 2022، وهذا الأمر أبقاه مشتتًا ومشغولًا".

وسحق منتخب ألمانيا نظيره أسكتلندا بخمسة أهداف مقابل هدف في افتتاح بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

سجل ثلاثية الألمان كلًا من فلوريان فيرتز في الدقيقة 10 وجمال موسيالا في الدقيقة 19 وكاي هافيرتز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أحرز نيكلاس فولكروج وإيمري تشان الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 68 و93، بينما جاء هدف أسكتلندا عن طريق أنطونيو روديجر بالخطأ في مرماه في الدقيقة 87.

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