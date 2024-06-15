بيسكوف: مقترح بوتين للتسوية غير محدد زمنيا

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن مقترح الرئيس فلاديمير بوتين للتسوية السلمية في أوكرانيا غير محدد زمنيا، لكن الوضع على الجبهة متغير وعلى كييف أخذه بالاعتبار.

وأوضح بيسكوف للصحفيين قائلًا: "بالطبع المقترح غير محدد زمنيًا، لكن الوضع على الجبهة يتغير بشكل ديناميكي، وستأتي لحظة يتغير فيها المقترح مرة أخرى على نحو أكثر تشددًا".

وأضاف: لذا فإن الأمر متروك لقرار نظام كييف، من حيث مواصلة خوض المغامرات، أو اتخاذ خطوة منطقية الآن.

وطرح الرئيس بوتين، في وقت سابق من اليوم الجمعة، مبادرة للتسوية السلمية في أوكرانيا.

وتتضمن المبادرة تعهدا روسيا بإعلان الوقف الفورى لإطلاق النار، والاستعداد للتفاوض، بمجرد إعلان كييف قبولها بسحب القوات الأوكرانية من أراضي مناطق روسيا الجديدة.

كما يتضمن المقترح ضرورة إعلان كييف عن تخليها عن طموحها بالانضمام لحلف شمال الأطلسي، والنزع طوعي لسلاحها، وتفكيك البني التنظيمية للنازية في أوكرانيا، وقبول وضعية الحياد وعدم الانضمام لأي تكتل سياسي ـ عسكري، والالتزام بخلو أوكرانيا من الأسلحة النووية، والتزام الغرب برفع العقوبات المفروضة على روسيا.