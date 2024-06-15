السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبرز طرق للحفاظ على عدم زيادة الوزن خلال عيد الأضحى

زيادة الوزن
زيادة الوزن

عيد الأضحى هو مناسبة دينية واجتماعية يتخللها الكثير من الاحتفالات والولائم، مما يجعل من الصعب الحفاظ على الوزن أو تجنب زيادته. لكن باتباع بعض النصائح والإرشادات، يمكن الاحتفال بالعيد دون القلق بشأن زيادة الوزن.


 

تناول الطعام بوعي:

تجنب تناول الطعام بسرعة أو بكميات كبيرة. تناول الطعام ببطء واستمتع بكل لقمة، حيث يساعد ذلك على الشعور بالشبع بسرعة أكبر ويقلل من احتمالية الإفراط في الأكل.


 

اختيار الأطعمة الصحية:

حاول أن تختار الأطعمة الصحية والمغذية. يمكنك التركيز على تناول السلطات والخضروات والفواكة بجانب اللحوم. تجنب الأطعمة الدهنية والحلويات العالية بالسعرات الحرارية.

 

التوازن بين الوجبات:

حافظ على توازن وجباتك خلال اليوم. لا تجعل وجبة العيد الأساسية ثقيلة جدًا، بل وزع طعامك على وجبات صغيرة متعددة خلال اليوم للحفاظ على مستوى السكر في الدم مستقرًا ولتجنب الجوع المفرط.

 

التحكم في حجم الحصص:

احرص على التحكم في حجم حصص الطعام. يمكنك استخدام أطباق أصغر للتحكم في كمية الطعام التي تتناولها.
 

شرب الماء بانتظام:

شرب الماء بانتظام يساعد على الشعور بالشبع ويمنع الجوع الزائف. تناول كوبًا من الماء قبل كل وجبة يمكن أن يساعد في تقليل كمية الطعام التي تتناولها.
 

ممارسة النشاط البدني:

حاول أن تكون نشطًا بدنيًا خلال العيد. يمكنك ممارسة بعض التمارين البسيطة في المنزل أو المشي بعد الوجبات. النشاط البدني يساعد في حرق السعرات الحرارية الزائدة ويعزز الشعور بالراحة.
 

تجنب الأطعمة السريعة والمشروبات الغازية:

تجنب تناول الأطعمة السريعة والمشروبات الغازية التي تحتوي على كميات كبيرة من السعرات الحرارية والسكر. اختر بدلًا من ذلك المشروبات الصحية مثل الماء والشاي الأخضر.
 

الاستمتاع بالعيد بدون إفراط:

تذكر أن الهدف هو الاستمتاع بالعيد وأوقاته السعيدة دون الإفراط في تناول الطعام. ركز على اللحظات الجميلة مع العائلة والأصدقاء بدلًا من التركيز فقط على الطعام.

 

النوم الجيد:

الحصول على قسط كافٍ من النوم يساعد في الحفاظ على التوازن الهرموني والشعور بالشبع. قلة النوم يمكن أن تزيد من الشعور بالجوع وتؤدي إلى تناول الطعام بشكل غير متوازن.

 

باتباع هذه النصائح، يمكنك الاستمتاع بعيد الأضحى دون القلق من زيادة الوزن. المهم هو الحفاظ على التوازن والاستمتاع بالعيد بطريقة صحية وواعية.

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