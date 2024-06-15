"لو محتارة تعملى أكل أيه".. طرق مختلفة لطهى "لحمة العيد"

عيد الأضحى هو مناسبة إسلامية كبيرة يتم فيها ذبح الأضاحي وتقديم اللحوم، حيث تختلف طرق طهي اللحمة في عيد الأضحى من بلد إلى آخر، حسب التقاليد والعادات المحلية.

وفيما يلي بعض الطرق المشهورة لطهي اللحمة في هذه المناسبة:

الشواء على الفحم:

تُعتبر الشواء على الفحم واحدة من أكثر الطرق شيوعًا لطهي اللحمة في عيد الأضحىـ حيث يتم تقطيع اللحمة إلى قطع صغيرة أو متوسطة، وتتبيلها بالبهارات المختلفة مثل الملح، الفلفل الأسود، الكمون، الكزبرة الناشفة، وعصير الليمون. ثم تُشوى على الفحم حتى تصبح ناضجة ولذيذة. يمكن تقديمها مع الخبز العربي أو الأرز.

المنسف:

المنسف هو طبق تقليدي في الأردن وبعض مناطق فلسطين وسوريا. يتم طهي اللحم ببطء في لبن الجميد (لبن مجفف) مع مجموعة من البهارات، ويُقدم المنسف مع الأرز المزخرف بالمكسرات والبقدونس المفروم.

الكبسة:

الكبسة هي وجبة شهيرة في السعودية ودول الخليج. يتم طهي اللحم مع الأرز والتوابل مثل القرفة، الهيل، والقرنفل. يُضاف أيضًا الطماطم واللوز والزبيب لإضفاء نكهة مميزة.

التشريب (الثريد):

التشريب هو طبق تقليدي في العديد من الدول العربية، وخاصة في الخليج. يتم طهي اللحم مع الخضروات والتوابل، ثم يُضاف إليه الخبز ليُشرب من المرق. يُعتبر التشريب من الأطباق المغذية والمشبعة.

المشاوي المشكلة:

في بعض الدول، يتم تحضير أطباق مشاوي مشكلة تشمل قطع متنوعة من اللحم مثل الكباب، الكفتة، والريش. تُشوى جميعها على الفحم وتُقدم مع الخبز والسلطات والمخللات.

الفتة:

الفتة هو طبق مصري يتكون من اللحم والأرز والخبز المحمص، ويتم إضافة مرق اللحم والخل والثوم. يُعتبر من الأطباق الشهية التي يتم تحضيرها في عيد الأضحى.

الطاجن المغربي:

الطاجن هو طبق مغربي تقليدي يتم طهيه في وعاء فخاري يُسمى الطاجن، ويُطهى اللحم ببطء مع الخضروات والتوابل المغربية الخاصة مثل الزعفران والزنجبيل، ويُقدم الطاجن مع الخبز الطازج.