السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رسميا.. الرجاء بطلًا للدورى المغربى موسم 2023-2024

الرجاء البيضاوي
الرجاء البيضاوي

توج فريق الرجاء البيضاوي المغربي بلقب الدوري المحلي للمرة الـ13 في تاريخه والأولى بعد غياب 4 مواسم فشل خلالهم في التتويج باللقب.

وحسم الرجاء اللقب لصالحه في الجولة الأخيرة بعد صراع قوي مع الجيش الملكي الذي كان قد توج بلقب الدوري العام الماضي بعد صراع شرس مع الوداد البيضاوي حتى الجولة الأخيرة.

وتوج الرجاء باللقب بعد الفوز على مولودية وجدة بثلاثية نظيفة في الجولة الأخيرة من عمر بطولة الدوري موسم 2023-2024.

تقدم عبد الله خفيفي لصالح الرجاء قبل أن يضيف يسري بوزوق الهدفين الثاني والثالث لصالح الفريق المغربي من ركلتي جزاء، ليقود الرجاء للفوز بثلاثية نظيفة.

ولم يحقق الجيش الملكي أي استفادة من الفوز على الفتح الرباطي ليبقى في المركز الثاني برصيد 71 نقطة.

واستطاع الرجاء أن يتوج باللقب دون الهزيمة في أي مباراة حيث حقق الانتصار في 21 مباراة والتعادل في 9 مواجهات، كأول فريق يحصد لقب الدوري المغربي دون أن يتعرض لأي خسارة.

وصار الرجاء الذي رفع رصيده عند 72 نقطة، أول فريق يحصد لقب الدوري المغربي بعدما تخطى حاجز الـ70 نقطة في موسم واحد.

وتأهل فريقا الرجاء والجيش الملكي المغربي إلى دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وتواجد نهضة بركان في المركز الثالث ليضمن التأهل إلى الكونفدرالية الإفريقية.

أما فريق الوداد فقد خطف فوزًا قاتلًا في اللحظات الأخيرة على المغرب التطواني ليحتل المركز الرابع برصيد 44 نقطة متفوقًا بفارق هدف واحد فقط على نهضة التواركة وأوليمبيك أسفي.

وحتى يتأهل الوداد إلى الكونفدرالية في الموسم المقبل، سيكون بحاجة إلى وصول الرجاء والجيش الملكي إلى نهائي كأس العرش المغربي.

ويتنافس الجيش الملكي مع المغرب الفاسي والرجاء مع مولودية وجدة في نصف نهائي كأس العرش المغربي موسم 2023-2024.
 

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