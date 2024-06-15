إصابة 8 فلسطينيين بينهم 4 بجروح خطيرة فى مواجهات مع الاحتلال وسط الضفة الغربية

أصيب 8 فلسطينيين، بينهم 4 بجروح خطيرة مساء أمس الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط مخيم الأمعري جنوب مدينة البيرة الملاصقة لرام الله بوسط الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة، في بيان صحفي مقتضب، إن الإصابات وقعت خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط مخيم الأمعري، منهم طفل أصيب بجروح حرجة في البطن، وإصابتان حرجتان أحدهما في الصدر والأخرى في الفخذ.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها تمكنت من إخلاء مصاب بجروح خطيرة جدًا عقب إطلاق جنود الاحتلال وابلًا من الرصاص صوب قائد مركبة في المنطقة التي تشهد مواجهات بين قوات الاحتلال والمواطنين الفلسطينيين.

وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا خلال اقتحامها المدينة.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إلى مدينة البيرة، حيث انتشر الجنود بآليتهم في محيط مخيم الأمعري وفي منطقتي سطح مرحبا وأم الشرايط المجاورتين.