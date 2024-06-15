السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. شهيد فى قصف على رفح ومدفعية الاحتلال تقصف مناطق وسط وجنوب القطاع

شهيد فلسطيني
شهيد فلسطيني

استشهد مواطن، مساء الجمعة، في قصف على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وفقًا لوكالة أنباء الفلسطينية “وفا”

وقالت مصادر محلية، إن شهيدًا ارتقى إثر قصف لطيران الاحتلال على مخيم الشابورة وسط مدينة رفح.

وأضافت المصادر أن طيران الاحتلال قصف المناطق الشرقية لمدينة غزة، في وقت استهدفت فيه مدفعية الاحتلال حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ومنطقة الشمعة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" وسط مدينة رفح.

الأكثر قراءة

باسل عادل لـ"الشاهد": مشهد "مرسى" وهو يؤدى اليمين فى ميدان التحرير كان كوميديا

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم أم صفا شمال رام الله

دعاء ليلة عرفات مستجاب.. تعرف عليه

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

عاجل.. القوات الجوية الروسية تستهدف 4 قواعد للمسلحين فى جبال أبورجمين بحمص السورية

الرئيس السيسى يصل إلى جدة لأداء مناسك الحج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صور

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا

اليوم 252 للحرب..الاحتلال الإسرائيلى يكثف مجازره فى غزة و37 ألف شهيد حصيلة العدوان