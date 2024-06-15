السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعلان هام من الاتحاد الأوروبى بشأن بدء مفاوضات انضمام دولتين

الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى

أعلنت الرئاسة البلجيكية لمجلس أوروبا أن سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ27 "اتفقوا من حيث المبدأ" على بدء مفاوضات انضمام كل من أوكرانيا ومولدوفا إلى التكتل في 25 يونيو الجاري.

وقالت الرئاسة في بيان إن "السفراء اتفقوا من حيث المبدأ على أطر التفاوض الخاصة بمفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا".

وأضاف البيان: "الرئاسة البلجيكية ستدعو إلى عقد أولى المؤتمرات بين الحكومات في 25 يونيو".

وتابع البيان أن هذا القرار ستتم الموافقة عليه رسميا خلال اجتماع وزاري سيعقد في 21 يونيو.

جدير بالذكر أنه في الثامن من نوفمبر الماضي، أوصت المفوضية الأوروبية، ببدء مفاوضات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي.

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