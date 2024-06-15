السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باسل عادل لـ"الشاهد": مدينة نصر كانت ستعود إلى عصر الجاهلية وقت تجمع الإخوان فى رابعة

باسل عادل
باسل عادل

أوضح باسل عادل، مؤسس ورئيس كتلة الحوار، وجهة نظره في اعتصام رابعة باعتباره أحد سكان مدينة نصر، قائلًا: “مدينة نصر تعتبر رمز من رموز النصر في أكتوبر المجيد وبالتالي فهي مدينة صاحبة تاريخ”، معقبًا: "رأيت أن مدينة نصر في أحداث رابعة تعود إلى عصر الجاهلية، حيث كان  المشهد لأناس تجلس في الشوارع وتنشر ملابسها، الشوارع الجانبية كانت شيء في منتهى الصعوبة مقارنة بما يحدث في ميدان رابعة". 

وأضاف باسل عادل، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر فضائية “extra news”: "كان بيت والدي على بعد محطتين من ميدان رابعة، وقد كان المعتصمون برابعة يطرقون المنازل يريدون الدخول إلى الحمامات ويقيمون في البيوت، والمنازل التي لم تكن مسكونة من أهاليها كانوا يكسرون أبوابها ويجلسون في الشقق".

اعتصام رابعة برنامج الشاهد باسل عادل الدكتور محمد الباز مدينة نصر

الأكثر قراءة

باسل عادل لـ"الشاهد": مشهد "مرسى" وهو يؤدى اليمين فى ميدان التحرير كان كوميديا

عاجل.. القوات الجوية الروسية تستهدف 4 قواعد للمسلحين فى جبال أبورجمين بحمص السورية

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

عاجل.. ألمانيا تسحق أسكتلندا بخماسية فى افتتاح يورو 2024

الرئيس السيسى يصل إلى جدة لأداء مناسك الحج

الإفتاء تحذر من فيديو مزيف لمفتى الجمهورية: جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صور

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا

اليوم 252 للحرب..الاحتلال الإسرائيلى يكثف مجازره فى غزة و37 ألف شهيد حصيلة العدوان