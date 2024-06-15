باسل عادل لـ"الشاهد": مدينة نصر كانت ستعود إلى عصر الجاهلية وقت تجمع الإخوان فى رابعة

أوضح باسل عادل، مؤسس ورئيس كتلة الحوار، وجهة نظره في اعتصام رابعة باعتباره أحد سكان مدينة نصر، قائلًا: “مدينة نصر تعتبر رمز من رموز النصر في أكتوبر المجيد وبالتالي فهي مدينة صاحبة تاريخ”، معقبًا: "رأيت أن مدينة نصر في أحداث رابعة تعود إلى عصر الجاهلية، حيث كان المشهد لأناس تجلس في الشوارع وتنشر ملابسها، الشوارع الجانبية كانت شيء في منتهى الصعوبة مقارنة بما يحدث في ميدان رابعة".

وأضاف باسل عادل، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر فضائية “extra news”: "كان بيت والدي على بعد محطتين من ميدان رابعة، وقد كان المعتصمون برابعة يطرقون المنازل يريدون الدخول إلى الحمامات ويقيمون في البيوت، والمنازل التي لم تكن مسكونة من أهاليها كانوا يكسرون أبوابها ويجلسون في الشقق".