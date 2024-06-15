مجموعة السبع: موحدون فى تأييد الوقف الفورى لإطلاق النار بغزة

أصدرت مجموعة السبع بيانا، أمس الجمعة أكدت فيه توحدها إزاء تأييد مقترح الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة وإطلاق سراح جميع الرهائن، في إشارة إلى مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف الحرب.

وقالت المجموعة: «ندعو كل الأطراف إلى اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لحماية أرواح المدنيين، داعية الاحتلال الإسرائيلي إلى الامتثال الكامل للقانون الدولي في جميع الظروف.

وتضم مجموعة السبع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان وإيطاليا وكندا والاتحاد الأوروبي.

ودعا البيان جميع الأطراف إلى تسهيل مرور الإغاثة الإنسانية دون عوائق، مرجبى بقرار مجلس الأمن المؤيد لمقترح بايدن، مضيفة: «نجدد دعوتنا حماس إلى قبول اقتراح وقف إطلاق النار وتنفيذه بالكامل».