سويسرا تعلن دعم وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة بـ11 مليون دولار

أعلنت سويسرا، تقديم مساهمة بقيمة 10 ملايين فرنك سويسرى (11.2 مليون دولار) لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى (الأونروا)، بحسب وكالة "وفا".

وقالت لجنة السياسة الخارجية بمجلس النواب السويسرى، إن هذه الدفعة المالية جاءت استجابة لنداء الأونروا للحصول على مساعدات إنسانية، وتهدف حصريًا إلى تغطية احتياجات المنظمة الأكثر إلحاحًا فى غزة فى الفترة الزمنية حتى أول ديسمبر المقبل، وتشمل تلك الاحتياجات الغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية الأولية والخدمات اللوجستية.