السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مبعوث أمريكى إلى تل أبيب لتجنب حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله

آموس هوكستين مبعوث
آموس هوكستين مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال مسؤولون إسرائيليون، أمس الجمعة، إن آموس هوكستين مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن سيصل إلى إسرائيل، الإثنين المقبل، في محاولة لمنع التصعيد بين إسرائيل وجماعة "حزب الله" اللبنانية من التحول إلى حرب شاملة.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إنه خلال الأيام القليلة الماضية، باتت مهمة منع العنف الدائر على الحدود الإسرائيلية-اللبنانية من التحول إلى حرب أولوية مُلحة للبيت الأبيض، وذلك في المرتبة الثانية بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وتوقع مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع لـ"أكسيوس"، أن يلتقي هوكستاين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت لبحث تهدئة التوترات بين تل أبيب و"حزب الله"، وحثهما على عدم شن "غزو بري محدود" في لبنان.

وأضاف المصدر المطلع أن هوكستين قد يسافر أيضًا إلى بيروت لإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين.

وأشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أنه من المتوقع أيضًا أن يصل وفد إسرائيلي رفيع المستوى برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي تساحي هنجبي إلى البيت الأبيض، الخميس المقبل، لإجراء محادثات بشأن لبنان وغزة والبرنامج النووي الإيراني.

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