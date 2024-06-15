السبت 15 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى سابق لـ" الشاهد": المواجهة الشعبية ضد الإخوان كانت ضرورية

الدكتور باسل عادل
الدكتور باسل عادل

أكد الدكتور باسل عادل، البرلماني السابق ومؤسس كتلة الحوار، أن المواجهة الشعبية ضد الإخوان ضرورة وحركة تمرد كانت هي الحل؛ لأن المواطنون كانوا يبحثون عن طريقة للإنقاذ من يد الجماعة.

وقال "عادل" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": أن المواجهة الشعبية ضد الإخوان ضرورة، وحركة تمرد كانت هي الحل؛ لأنها نزلت للمصريين في الشارع بمختلف الطبقات وليست للقوى السياسية فقط، لأن المصريين بطبيعة حالهم مؤمنين بفكرة التوكيلات السياسية من أيام "عرابي"، وبالتالي المصري مؤمن بمسألة توكيل الغير عشان يدافع عنه سياسيًا وهذا يعتبر ميراث سياسي.

وواصل:"وبالتالي فكرة تمرد لاقت قبول وشعبية لأنها مناسبة للتكوين السياسي للشعب اللي متعود يشوفه في الأزمات الكبرى، والناس كانت تبحث عن إنقاذ".

واستكمل: "من 30 يونيو وحتى 3 يوليو يمكن أن نقول أنها أيام الحراك الشعبي الساخن بين الشارع المصري والجماعة، وخلال هذه الفترة كنت مستمرًا في الظهور بالبرامج المختلفة للحديث عن الأخوان ومدى خطورتهم على البلد ومدى تنافرهم مع الطبيعية المصرية وما اعتاد عليه المصريون في شكل حياتهم وحتى في مفراددتهم التي كانت تميل إلى الاختلاف بشكل كبير عن مفرداتنا الطبيعية، وبجانب عملي في دائرتي وتنظيم المسيرات والاعتصامات بجانب قصر الاتحادية، وأتذكر الجامعة عندما دخلوا علينا أحد الاعتصامات وكسروا علينا الخيم بـ: "العصيان"، فطوال الوقت كنا بنحاول نبثت أن لدينا قوى شعبية لمواجهة هذه التنظيم".

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