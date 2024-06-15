الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس وزراء الهند: ملتزمون بتشجيع الحل السلمى للصراع فى أوكرانيا

رئيس الوزراء الهندى
رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى

أكد رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، التزام بلاده بتشجيع الحل السلمى للصراع الدائر فى أوكرانيا، من خلال اتباع أسلوب الحوار والسبل الدبلوماسية.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء الهندى مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة حاليا فى مدينة (أبوليا) الإيطالية.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية رانذير جايسوال - فى تدوينة على منصة إكس تويتر سابقا- إن الزعيمين استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأن الوضع فى أوكرانيا.

وأضاف أن رئيس الوزراء أبلغ الرئيس الأوكراني، أن الهند ستستمر فى تشجيع الحل السلمى للصراع من خلال الحوار واتباع الوسائل الدبلوماسية.

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