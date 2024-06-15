السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل يوافق نتنياهو على مقترح بايدن بعد فشله عسكريا فى غزة؟

نتنياهو
نتنياهو

كشف الإعلامي مصطفى بكري، السبب وراء دفع الإدارة الأمريكية  إلى تقديم مقترحها، قائلًا: "استنفاذ العمليات العسكرية في القطاع قدرتها على تحقيق اهدافها، تستهدف الإدارة الأمريكية استبعاد أحزاب اليمين المتطرف من الحكومة لتسهيل عملية التفاوض على مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، سعي إدارة بايدن إلى تقديم وقف الحرب في غزة على أنه انجاز الناخب الأمريكي  وهدفه أيضًا انقاذ مسار التطبيع بين إسرائيل وبين بعض الدول الأخرى قبل الانتخابات الرئاسية خاصة في ظل الوضع الدولي المناهض للتأييد الأمريكي المطلق لإسرائيل". 

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن  نتنياهو يحاول المراوغة وكسب الوقت، ولم يتخذ موقف واضح من المقترح الأمريكي، لافتًا إلى أنه في جلسة الخارجية والأمن الذي شارك فيها نتنياهو في 3 يونيه الحالي، أشار إلى أن إسرائيل لن توقف الحرب في قطاع غزة قبل تحقيق أهدافها. 

وأوضح أن هناك ضغوط داخلية من الممكن أن تجعل نتنياهو في موقف صعب، لافتًا إلى أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أغلبية الإسرائيليين يؤيدون مقترح بايدن ويطالبون بعقد هذه الصفقة، لكن نتنياهو أمام خيار آخر، لكنه خيار صعب وهو خيار رفض المقترح الأمريكي، وهذا معناه الابقاء على الحكومة الحالية ولو مؤقتًا.

 

مصطفى بكرى نتنياهو المقترح الامريكي وقف الحرب في غزة قطاع غزة

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