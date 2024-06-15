صلاح عبد الله يبدع فى غناء موال "الشنب" بمسرحية أبو زيد الهلالى

قال الفنان صلاح عبدالله، إن عرض "أبو زيد الهلالي"، من كلماته وغنائه أيضًا، حيث وصفتها الإعلامية مني الشاذلي، بأن العمل كان بمثابة ملحمة.

وأضاف "عبد الله"، خلال لقائه ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية "أون"، أن موال "الشنب"، كان من كلماته وتلحين الملحن حمدي رؤوف.

وأشار إلى أن أحمد حمدي رؤوف، نجل الملحن الراحل حاضر في الفرقة بالاستديو، مؤكدًا أن الملحن الراحل كان أحد الأسباب التي ساهمت في نجاح موال "الشنب" بمسرحية "أبو زيد الهلالي".