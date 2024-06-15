الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صلاح عبدالله يكشف سبب عدم كتابة كلمات أغانى للمطربين

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

كشف الفنان صلاح عبدالله، سبب عدم كتابته لكلمات أغاني للمطربين، على الرغم من موهبته في الشعر، حيث أكد أنه شاعر حر، والكثير من المطربين لا يحبذون شعري.

وأضاف "عبد الله"، خلال لقائه ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية "أون"، أنه كان يكتب في بداية عمله بالفن، كان يكتب تترات لمسلسلات واستعراضات للمسرح.

ونوه أن الفنان علي الحجار ساهم في انتشاره بين الكُتاب، ففي أحد الإجتماعات الخاصة بالمثقفين تم دعوته، ليدخل في عالم المثقفين، مشيرًا أنه شاعر يكتب ما يحلو له.

من جانبه قال الفنان علي الحجار، أن الفنان صلاح عبد الله لم يحصل على أجر الأغنيتين التي كتبها له، ليرد الأخير، أنه صاحب فضل وصديق له.

صلاح عبد الله كلمات أغاني معكم منى الشاذلي الإعلامية منى الشاذلي اون

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