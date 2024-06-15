السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز

مصطفى بكرى: الآلة العسكرية الإسرائيلية فشلت فى تحقيق أهداف الحرب بغزة

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الآلة العسكرية الإسرائيلية فشلت في تحقيق أهداف الحرب في غزة، لافتًا إلى أن بايدن خرج بمقترح للوصول إلى نفس الأهداف لكن بوسائل سياسية. 

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المواقف الإسرائيلية متباينة تجاه مقترح بايدن، لافتا إلى أن الموقف الإسرائيلي ربما يعتقد في الأساس على مواف معينة، فإذا وافقت حماس على المقترح، فإن هذا سيدفع نتنياهو على المصادقة عليه، والتباحث في تفاصيله عبر الوسطاء، لكن هذا يعني أيضا خروج أحزاب اليمين المتطرف من الحكومة وتمهيد الطريق لانتخابات جديدة بعد عدة أشهر. 

وأوضح الإعلامي مصطفى بكري، أن المقترح الأمريكي ينطلق من ثلاث مراحل؛ المرحلة الأولى تتمثل في وقف اطلاق النار لمدة 6 أسابيع يتم فيها تحرير المحتجزين الإسرائيليين من النساء وكبار السن والحالات الإنسانية،  وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة في القطاع وعودة السكان الفلسطينيين النازحين إلى الشمال وزيادة دخول المساعدات الإنسانية بحوالي 600 شحنة، ومن ثم تبدأ مباحثات لوقف الحرب، وفي خلال المباحثات لا تنفذ عمليات عسكرية في المرحلة الثانية.

وأوضح أنه في المرحلة الثانية يطلق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين بما في ذلك الجنود والرجال في سن الاحتياط، وتنسحب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة ويحرر مئات الأسرى الفلسطينيين وفي المرحلة الثالثة تبدأ عملية اعمار غزة وتسلم رفاة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

الاعلامي مصطفى بكري الآلة العسكرية الإسرائيلية ​جو بايدن إسرائيل نتنياهو

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