الجمعة 14 يونيو 2024
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باسل عادل لـ"الشاهد": جبهة الإنقاذ أدت دورا مهما فى لحظة تاريخية فاصلة

الدكتور باسل عادل
الدكتور باسل عادل

قال الدكتور باسل عادل، البرلماني السابق ومؤسس كتلة الحوار، إن جبهة الإنقاذ تولت دورا مهما جدًا في لحظة تاريخية فاصلة ويُحسب لكل أعضائها هذه المواجهة العنيفة.

وأضاف "عادل" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": “في البداية انضممت إلى جبهة الإنقاذ عندما كنت فى حزب المصريين الأحرار وبدأوا يعلنون عن أنفسهم وكنت بحضر الاجتماعات بصفتي قيادة من قيادات المصريين الأحرار وشاركت في كل الاجتماعات”.

وواصل: "كان عندي إحساس أن الشغل في الشارع أهم وأبقى وكنت مهتم أني اشتغل مع أبناء دائرتي في مدينة نصر، في فكرة أن المواجهة تكون على الأرض، لأن حسيت إن من غير مواجهة على الأرض هتكون ناقصة، وهنا مش بتكلم على المواجهة السياسية ولكن المواجهة الشعبية، وشعبية بكثافة لأننا كنا بنواجه تيار كبير ومنظم ومعاه "سلاح نووي" أي الدين، فكانوا يتحدثون باسم الدين، فضلًا عن الآلاف من الجمعيات الخيرية التابعة لهم، في المقابل كانت أسلحتنا تقليدية مثل الحديث عن الهوية المصرية".

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

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