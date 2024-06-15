السبت 15 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل يجوز الحج لمن عليه دين؟.. دار الإفتاء تجيب

حج
حج

تزايد الاستفسار والبحث، عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعى، حول سؤال هل يجوز الحج لمن عليه دين، ويأتي هذا السؤال في هذا التوقيت بالتحديد، بالتزامن مع موسم الحج ووقفة عرفات، غدًا السبت، حيث يوجد الكثير من الناس يحجون بيت الله الحرام وعليهم ديون، الأمر الذي يجلعهم فىي حالة تخوف.

هل يجوز الحج لمن عليه دين؟

وحول سؤال هل يجوز الحج لمن عليه دين، قالت دار الإفتاء، على لسان  الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية،  إنه يجوز شرعًا لمن كان عليه دَيْنٌ مُؤجَّلٌ في صورة أقساطٍ أن يحج إذا اطمأن إلى أن أداء فريضة الحج لا يؤثر على سداد هذه الأقساط في أوقاتها المحددة لها سلفًا؛ كأن يتوفر له من المال ما يستطيع من خلاله الوفاء والسداد لهذا الدَّيْن حين يأتي أجلُه.

حكم الحج لمن عليه "أقساط"؟

واستكمالا للحديث عن حكم الحج لمن عليه ديون مؤجلة "أقساط"  أضاف مفتي الجمهورية: الحجُّ فرضٌ على كل مكلَّف مستطيع في العمر مرَّةً؛ قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 97]، وتتحقق الاستطاعة -كما ضبطها الفقهاءُ- بقوَّةِ البدنِ وتحمُّلِه، وبأن يأمنَ الحاجُّ الطريقَ، ويُمكِّنه الوقتُ من أداء الحج، وبأن يملك المكلف من الزاد والراحلة ما يمكنه من أداء الفريضة دون تقتير أو إسراف، وأن تكون نفقة الحج فاضلة عن احتياجاته الأصلية ومن يعول من مسكن، وثياب، وأثاث، ونفقة عياله، وخدمه، وكسوتهم، وقضاء ديونه.

بعد إثارتها الجدل.. ما حكم أداء فريضة الحج والعمرة بالتقسيط؟

شروط الحج لمن عليه دين

وتابع المفتي: يشترط فيمن أراد الحج وعليه دَيْنٌ أن يكونَ دَيْنُه مؤجلًا ولا يؤثر أداؤه لفريضة الحج على سداد هذا الدَّيْن، وذلك بأن يترك مالًا كافيًا لسداد الدَّيْن أو أن يأذن له الدائن بالسفر للحج؛ وهذا متحقق في عمليات التقسيطِ المُنَظَّمَة بالشكلِ المتعارفِ عليه حاليًا، والذي تكون فيه الأقساطُ محددة سلفًا، ويتم الاتفاقُ فيه بوضوح بين الطرفين على كيفية سداد تلك الأقساط وأوقاتها.

واختتم مفتي الجمهورية: وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز شرعًا لمن كان عليه دَيْنٌ مُؤجَّلٌ في صورة أقساطٍ أن يحج إذا اطمأن إلى أن أداء فريضة الحج لا يؤثر على سداد هذه الأقساط في أوقاتها المحددة لها سلفًا؛ كأن يتوفر له من المال ما يستطيع من خلاله الوفاء والسداد لهذا الدَّيْن حين يأتي أجلُه.

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