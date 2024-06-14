باسل عادل لـ"الشاهد": مشهد قتلة "السادات" باستاد القاهرة أكد أن مصر تتعرض للخطف

قال الدكتور عادل باسل، البرلماني السابق ومؤسس كتلة الحوار، أن مشهد "مرسي" وهو يؤدي اليمين في ميدان التحرير وفتحه "للجاكت" كان كوميديا.

وأضاف "عادل" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": مشهد مرسي في ستاد القاهرة ووجود قتلة "السادات" أكد لي أن مصر تتعرض للخطف.

وتابع: "رفضت المشاركة في مجلس الشورى، لأنني حصلت على عضوية البرلمان بأصوات الشعب، وكان هناك حراك كبير ومواجهة شديدة بين الجماعة والشعب المصري، وهذا المواجهة حفزت أشخاصا كثيرين على المشاركة، ورفضت حتى لأن أكون ضمن قائمة تقوية وتاد الإخوان.

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.