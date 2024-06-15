السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نجوى كرم تكشف غلاف أولى أغانى الألبوم الجديد "تعا نقعد"

نجوى كرم
نجوى كرم

كشفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم صورة غلاف الأغنية الأولى والجديدة من أغنيات الألبوم الجديد، والتي صورتها فيديو كليب بعنوان "تعا نقعد"، والتي ستصدر من إنتاج روتانا.

وأبدت "شمس الأغنية العربية" عن شوقها لطرح الأغنية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وقالت عبر حسابتها المختلفة في منصات التواصل الإجتماعي متحمسة مخاطبة الجمهور بها: "تعا نقعد".. أغنية بحبّا.. ومحَرقَصة متلكن حتى تنزل ونسمعها سوا". وهو ما نشرته أيضاً منصات روتانا".

إلى جانب ذلك نشرت نجوى كرم بعض كواليس تسجيل الأغنية في الاستوديو برفقة الموزع الموسيقى لأغنية "تعا نقعد" هادي شرارة، وهي من كلمات وألحان: عماد شمس الدين.

كما قامت نجوى بتصوير الأغنية في بيروت مع المخرج بيار خضرا.

اللبنانية نجوى كرم نجوى كرم تعا نقعد روتانا شمس الأغنية العربية كليب نجوى عماد شمس الدين

مواد متعلقة

عصابة الماكس وأهل الكهف.. الخريطة الكاملة لأفلام عيد الأضحى

سعيدة بردود الأفعال.. ديانا كرزون تقدم هديتين للعرسان في العالم العربي

يسرا اللوزي أمام خالد النبوي لأول مرة في مسلسل السراب

محمد رمضان يشارك جمهوره موعد طرح أغنيته "مفيش كدة"

عماد رشاد يروى لـ"الدستور" كواليس تصوير “الوصفة السحرية”

ثانى أيام العيد.. إيهاب فهمى وزوجته فى "واحد من الناس" على "الحياة"

فى عيد الأضحى.. ليلتان فى حب الزعيم ببرنامج "صاحبة السعادة" على dmc

فريق عمل فيلم "عصابة الماكس" فى العرض الخاص: يناسب العائلة

الأكثر قراءة

باسل عادل لـ"الشاهد": مشهد "مرسى" وهو يؤدى اليمين فى ميدان التحرير كان كوميديا

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم كفر دان غرب جنين

بعد مقتل قائد الميليشا المتمردة.. محلل سياسى سودانى: الجيش يسعى لاستعادة الفاشر

عاجل.. قصف إسرائيلى على جنوب لبنان بعد صواريخ حزب الله

دعاء ليلة عرفات مستجاب.. تعرف عليه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صور

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا

اليوم 252 للحرب..الاحتلال الإسرائيلى يكثف مجازره فى غزة و37 ألف شهيد حصيلة العدوان