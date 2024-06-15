نجوى كرم تكشف غلاف أولى أغانى الألبوم الجديد "تعا نقعد"

كشفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم صورة غلاف الأغنية الأولى والجديدة من أغنيات الألبوم الجديد، والتي صورتها فيديو كليب بعنوان "تعا نقعد"، والتي ستصدر من إنتاج روتانا.

وأبدت "شمس الأغنية العربية" عن شوقها لطرح الأغنية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وقالت عبر حسابتها المختلفة في منصات التواصل الإجتماعي متحمسة مخاطبة الجمهور بها: "تعا نقعد".. أغنية بحبّا.. ومحَرقَصة متلكن حتى تنزل ونسمعها سوا". وهو ما نشرته أيضاً منصات روتانا".

إلى جانب ذلك نشرت نجوى كرم بعض كواليس تسجيل الأغنية في الاستوديو برفقة الموزع الموسيقى لأغنية "تعا نقعد" هادي شرارة، وهي من كلمات وألحان: عماد شمس الدين.

كما قامت نجوى بتصوير الأغنية في بيروت مع المخرج بيار خضرا.