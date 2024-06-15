الانتخابات الإيرانية.. مزيد من الخيارات وسط مساعى التغيير

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية، الضوء على الانتخابات الإيرانية،، مشيرة إلى أنه على الرغم من المزيد من الخيارات لمرشحي الانتخابات في إيران إلا أن الأمل في التغيير ضئيل.

وذكرت الصحيفة، أن النظام الإيراني يسمح للإصلاحيين بالترشح لأنه يريد ضمان المزيد من الشيء نفسه، وسوف يستغرق الأمر عرضًا أفضل لاستعادة الناس.

الانتخابات الإيرانية وصدمة وفاة رئيسي

وكانت وفاة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في حادث تحطم طائرة هليكوبتر الشهر الماضي بمثابة صدمة، ولم يكن من المتوقع أن يترشح المتشدد البالغ من العمر 63 عامًا لولاية ثانية فحسب، بل كان من المتوقع أيضًا أن يكون جزءً من المرحلة الانتقالية التي تلوح في الأفق: فالمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي يبلغ من العمر 85 عامًا، ويعاني من مشاكل صحية، حتى أن البعض اعتقد أن رئيسي قد يخلفه.

لكن التداعيات كانت صامتة، ومن المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 28 يونيو، لكن لا أحد يتوقع أن يؤدي بديل رئيسي إلى إحداث تغيير سياسي كبير.

كما أن أولويات النظام هي الاستمرارية والاستقرار، فهي تعلم أنها قد تضطر قريبًا إلى الأخذ في الاعتبار العداء الذي ستواجهه إدارة ترامب الثانية، كما أنها تواجه استياءً واسع النطاق في الداخل، في أعقاب قمع الاحتجاجات الضخمة المتعلقة بالمرأة والحياة والحرية.

وتشير الأدلة التي ظهرت في الأعوام الأخيرة إلى أن الحزب أكثر قلقًا بشأن توطيد نفوذ المحافظين في القمة من قلقه بشأن الشرعية من الأسفل.

وفي السباق الأخير، حظر مجلس صيانة الدستور - وهو هيئة النخبة المعينة من قبل خامنئي والتي تتولى فحص المرشحين - جميع الإصلاحيين.

كما ان هذه المرة، قام أحدهم بالقطع مسعود بيزشكيان طبيب ونائب ووزير صحة سابق، والده أذربيجاني وأمه كردية، ويفترض المتشائمون أنه تم اختياره على وجه التحديد لأنه من غير المرجح أن يفوز، حيث يرون أن رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، هو المنتصر الأرجح من بين الرجال الستة الذين يخوضون الانتخابات.

ويعتبر سعيد جليلي، مستشار الأمن القومي السابق المعروف بآرائه الدينية المتشددة، منافسًا بديلًا.

وشهدت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، في عام 2021، أدنى نسبة إقبال على الإطلاق، حيث لم يكلف سوى 48% من الناخبين عناء الإدلاء بأصواتهم.

لذا فإن النظام يحتاج إلى أن يبدو جديرًا بالمصداقية، وأن يعيد إشراك أجزاء من عامة الناس على الأقل. وهدد الإصلاحيون بمقاطعة الانتخابات إذا لم يسمح لأي من مرشحيهم بالترشح.

ويعتقد البعض أيضًا أن المرشد الأعلى قد يأمل في الحد من الفصائل والاقتتال الداخلي في صفوف المحافظين.

ولكن الافتراض السائد هو أن بيزشكيان مسموح له بالمشاركة لأن وسطاء السلطة في إيران واثقون من أنه لن يفوز.

ربما كان علي لاريجاني، المحافظ المعتدل الذي تم منعه، يشكل تهديدًا أكبر باعتباره شخصية ذات وزن ثقيل.

وفي الماضي، وصل حسن روحاني إلى الرئاسة مدعومًا بدعم الرئيس السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني؛ السيد بيزشكيان ليس لديه مثل هذا الراعي القوي، وفي حالة فوزه، وهو أمر غير مرجح، فإن أولئك الذين في القمة سيظلون واثقين من أنه لن يشكل مشكلة.