الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يورو 2024.. ألمانيا تمطر شباك أسكتلندا بثلاثية في الشوط الأول

فلوريان فيرتز
فلوريان فيرتز

أمطر منتخب ألمانيا شباك أسكتلندا بثلاثة أهداف في الشوط الأول من المباراة المقامة بين المنتخبين في افتتاح يورو 2024.

سجل ثلاثية الألمان كلًا من فلوريان فيرتز في الدقيقة 10 وجمال موسيالا في الدقيقة 19 وكاي هافيرتز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع من الشوط الأول.

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أحداث الشوط الأول

في الدقيقة الثانية، موسيالا حاول التوغل بالكرة داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ولكن نجح رالستون في استخلاص الكرة من أمامه.

جاء الهدف الأول في الدقيقة العاشرة بعد عدة تمريرات قصيرة بن لاعبي ألمانيا وصلت الكرة لفلوريان فيرتز على حدود منطقة الجزاء الذي سددها بقوة وحاول الحارس أنجوس جان التصدي لها ولكن اصطدمت بالقائم الأيمن وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 19 سجل موسيالا الهدف الثاني بعدما مرر كاي هافيرتز الكرة إلى جمال موسيالا داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة بقوة لتمر داخل الشباك.

في الدقيقة 25 ركلة جزاء لصالح ألمانيا بداعي وجود خطأ لصالح جمال موسيالا بعد كرة مشتركة مع كيران تيرني.

بعد تدخل من تقنية الفيديو تم احتساب خطأ لصالح ألمانيا من على حدود منطقة الجزاء بدلا من ركلة الجزاء.

في الدقيقة 31 بطاقة صفراء للاعب روبيرت أندريش بعد تدخل قوي على ماكتوميناي.

في الدقيقة 41 كيميتش أرسل الكرة داخل منطقة الجزاء وحولها جوندوجان برأسية ولكن تصدى لها أنجوس جان.

في الدقيقة 45 ركلة جزاء لصالح ألمانيا بعد تدخل قوي من ريان بورتيوس على جوندوجان داخل منطقة الجزاء.

بطاقة حمراء للاعب ريان بورتيوس بعد التدخل الأخير.

ونجح كاي هافيرتز في تسجيل الهدف الثالث لصالح منتخب ألمانيا من ركلة جزاء.

منتخب المانيا منتخب إسكتلندا مباراة ألمانيا وأسكتلندا بطولة يورو 2024 كاي هافيرتز

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