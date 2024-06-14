السفير حسام زكي: جامعة الدول العربية تجربة مؤثرة بالنسبة لي

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن جامعة الدول العربية تظل فيها الكثير بالنسبة لي من التجارب والسنوات الكثيرة، معقبا: "أنا في منصبي الحالي منذ 8 سنوات: وبالتي تظل تجربة مؤثرة بالنسبة لي.

وأضاف السفير حسام زكي خلال لقاءه ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب عبر قناة الحياة:" بطبيعة التكوين والميول فأنا أحب التفاعل مع الشأن العام، لافتا الى أن هناك من يهوى البعد لكنني أحب التفاعل في الإطار الذي يسمح به المنصب، معقبا: "هناك أشياء أستطيع التعليق عليها وأشياء أخرى لا أستطيع التعليق عليها".

وتابع: "دائما لدي ميول أن أقول رأيي في الشأن العام، والقضايا في الشأن العام كثيرة جدًا، الناس تتخيل أن الشأن العام هو السياسية لكن ليس بالضرورة أن نتحدث في السياسة".