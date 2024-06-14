الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جمعية رجال الأعمال: عودة الأموال الساخنة بسبب تخفيض العملة وسعر الفائدة

الدكتور يسري الشرقاوي
الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية

قال الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية، إن الاستثمار المباشر هو ضخ استثمارات وأموال بشكل مباشر من خلال مشروعات يتم وضع فيها رأس مال مباشر بينما الاستثمار غير المباشر هو أن يكون هناك شركة أو مؤسسة ونقدر نبيع فيها حصص أو اسهم والاستثمار غير المباشر يكون شراء حصص أو أسهم داخل شركة او منشأة.

وأوضح يسري الشرقاوي، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "كل الزوايا"، مع الاعلامية سارة حازم، على قناة on، أن سبب عودة الأموال الساخنة وظهورها بقوة في السوق المصري لان هناك أعراض لما حصل من خفض للعملة والتعويم، فضلا عن ارتفاع أسعار الفائدة على المطروح من سندات وأذون خزانة، مؤكدا أن هذا يؤدي لجذب الاستثمار الأجنبي غير المباشر قصير الأجل.

وأضاف يسري الشرقاوي، أن ارتفاع اسعار الفائدة وخفض قيمة العملة هذه هي الظروف التي يدخل فيها الاستثمار غير المباشر، مطالبا المصارف والبنوك المركزية والقائمين على هيئة سوق المال أن يحتاطوا ويتعاملوا مع هذه الممارسات من الاستثمار غير المباشر بشكل احترافي وأكثر ذكاء بحيث لا يحدث مثل ما حدث في عام 2022 من انسحاب الأموال الساخنة.

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