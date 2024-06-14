الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قصور الثقافة: لدينا 20 قاعة لسينما الشعب في 18 محافظة تعرض الأفلام الجديدة

الدكتور عمرو البسيوني
الدكتور عمرو البسيوني

أكد الدكتور عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، استعدادهم ببرنامج مميز خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك لإدخال البهجة على المواطنين، مشيرا إلى أن أهم شيء في البرنامج هو سينما الشعب ولديهم 20 سينما في 18 محافظة.

وأضاف عمرو البسيوني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حام، على قناة ON، أن سينما الشعب تقدم الأفلام الجديدة المطروحة في السوق خلال موسم العيد، مؤكدا أن قاعات سينما الشعب في قصور الثقافة تكون كاملة العدد خلال موسم عيد الأضحى.

وتابع: "عاملين خطة للتوسع بسينما الشعب في باقي المحافظات وكل الإنشاءات الجديدة بتاعتنا بيكون فيها مكان مخصص لسينما الشعب، وفي أيام الأعياد نكثف عمل السينما والأماكن مجهزة بتكيفات وصالة حديثة"، لافتا إلى أنهم متفقين مع الشركة المتحدة على عرض الأفلام الحديثة في السوق ومعهم 4 أفلام حديثة موزعين على 6 حفلات موزعة 3 نهارية و3 مسائية وسعر التذكر موحد بـ40 جنيها.

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