تكثيف الحملات المرورية لمفتشى مصايف الإسكندرية استعدادا لاستقبال عيد الأضحى

شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، حملات مرورية على شواطئ القطاعين الشرقي والغربي لمتابعة الإستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك والتنبية على المستأجرين بكافة التعليمات الواجب تنفيذها، لتحقيق أقصى درجات الإنضباط والإلتزام على الشواطئ.



وأكد الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إنتشار مفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على شواطئ الإسكندرية بقطاعيها الشرقي والغربي، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أنه تم التنبية على مستأجري الشواطئ بعدة تعليمات أساسية.

5 تعليمات أساسية على شواطئ الإسكندرية



-الإلتزام بأسعار تذاكر الدخول بالشواطئ وعدم إجبار الرواد علي دفع إكرامية.

-التأكيد علي مجانية استخدام دورات المياه ووحدات تغير الملابس وضرورة المتابعة والحفاظ علي نظافتها والتأكد من صلاحيتها للاستخدام.

- المتابعة المستمرة وتجميع ورفع المخلفات من جميع الشواطئ على مدار اليوم والتأكيد على إنتشار حاويات القمامة بجميع الشواطئ للحفاظ على نظافة الشواطئ.

- ضرورة تواجد عمال الإنقاذ والمسعفين وعمال الأبراج.

- التشديد علي المستأجرين بعدم السماح بنزول البدالات إلى مياه البحر دون إرتداء الرواد سترة النجاة.



وأوضح رئيس مصايف الإسكندرية، أنه تم اليوم الانتهاء من استعدادات الشواطئ لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتم المرور من مفتشي الإدارة على الشواطئ لمتابعة تنفيذ التعليمات حيث تم رصد عدة مخالفات وتم اتخاد الإجراءات اللازمة حيالها.

وجاءت المخالفات التي تم رصدها كالتالي:

-نزول بدالات بدون سترة نجاة بشاطئ البوريفاج الشرقى وتم إخراج البدالات من المياه والتنبيه على المستأجر بعدم نزول البدالات مياه البحر بدون سترة نجاة وتم كتابة مذكرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مستأجر الشاطئ

- وجود باكيات خشبية ومباني طوب بمدخل شاطئ البيطاش وتم التواصل مع رئيس الحي وحضور وحدة التدخل السريع وإزالة جميع الأعمال المخالفة.

- رصد عدة مخالفات بشاطئ النخيل حيث تم إزالة كشك مخالف أمام شارع 49، وألعاب كهربائية أمام شوارع 35و37و3، وكشك سينما أمام شارع 39، وتم إزالة مسرح مخالف في كافتريا أمام شارع 41.

وتم التنبيه بتجديد قوائم الاسعار المنتهية، واستكمال منظومة السلامة والأمان وطفايات الحريق بجميع منافذ البيع وضرورة توافرها، وتم إزالة مكان مخصص لعمل سيشن تصوير أمام شارع 37 وإزالة مسرح مخالف تابع لكافتريا أمام شارع 19، ورفع انابيب غاز والتنبيه بعدم استخدامها، وأيضًا رفع مكبرات الصوت ومنع استخدامها، فضلا عن التأكد من استكمال الممشى بمدخل شاطئ النخيل، ووجود مقر لحفظ الأمانات علي الشاطئ.

شواطئ الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية